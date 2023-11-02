Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html
Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию
Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию - 02.11.2023 Украина.ру
Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию
Только Горбачев легко отказывался от территорий. У Запада же совершенно другая логика, поэтому от Украины, которая по площади сравнима с Францией и Германией, так просто не откажутся, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-11-02T17:11
2023-11-02T17:11
интервью
республиканцы
джо байден
atacms
крым
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049232831_134:45:785:411_1920x0_80_0_0_636258c39aec02b40f11e6a31ecc946e.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Представители Республиканской партии, конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдены призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.- Константин Владимирович, насколько сильное влияние эти люди оказывают на американскую внешнюю политику?- Это очень хороший показатель того, что в нашей стране Республиканскую партию слишком идеализируют. Якобы вся Республиканская партия – это одни трамписты, которые мечтают отказать Украине в поддержке. Республиканская партия – очень разная. Большая часть состоит как раз из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а за то, чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение. Сенатор Роджер Уикер, к примеру, призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент.Все эти заявления надо воспринимать в контексте внутриполитической борьбы. Они пытаются показать, что Байден – слабак, хромая утка, не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, а с Россией надо быть жестче. Это так называемые хардлайнеры. В этих заявлениях нет ничего удивительного, но они должны отрезвить нашу интеллигенцию.Идеалистичные представления Республиканской партии основываются на заявлениях Трампа, сенатора Ренда Пола, который заблокировал программу ленд-лиза Украине, и Марджори Тейлор Грин.- Перейдут ли эти просьбы ястребов-республиканцев в практическую плоскость?- Это вопрос времени. Байден одно время говорил, что поставки танков "Абрамс" – это третья мировая война. В итоге поставили "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы", потому что мы жёстко на эти поставки не реагируем. Вполне возможно, что они понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Мы же не отреагировали ни на "Джавеллины", ни на "Хаймарсы", ни на "Пэтриоты".Республиканские и демократические ястребы, неоконсерваторы, наше хладнокровие и нашу сдержанность воспринимают как слабость и пораженчество. Они лишь усиливают давление на Россию.- Главком ВСУ Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок. Связаны ли письмо конгрессменов и статья Залужного?- Это алармизм руководства ВСУ после провала наступления. Задача понятна – обосновать большую помощь со стороны Запада. От поддержки Украины они вряд ли откажутся. Предположим, что ВСУ разгромлены, полная капитуляция, тогда они будут создавать партизанские движения на территории Украины, чтобы войну сделать террористической окончательно.От государства, которое сравнимо по территории с Францией и Германией так просто не отказываются. Это не Горбачев, который просто так отказывался от территорий. У Запада – совершенно другая логика, поэтому нам не стоит витать в розовых иллюзиях.- Госсекретарь Блинкен запланировал визит в Южную Корею на фоне заявлений о том, что КНДР поставила миллион снарядов России для продолжения СВО – и к тому же поддерживает ХАМАС. Что станет предметом переговоров Блинкена и главы МИД Кореи Пак Чина?- Эти обвинения глупые. Весь Запад до сих пор поддерживает Украину. Даже если КНДР поставила оружие России, здесь нет ничего зазорного. Запад это делает в открытую. Вряд ли Южная Корея будет оказывать реальную помощь Украине. У Сеула главная головная боль – растущий Китай. Задача Блинкена заключается в том, чтобы консолидировать всех азиатских союзников в регионе на антикитайской основе. Если со стороны Сеула и будут поставки помощи Украине, то косметические.
https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html
https://ukraina.ru/20231102/1050693095.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049232831_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_a57dbf67e98e63427c92b87dfe783245.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, республиканцы, джо байден, atacms, крым, всу, россия
Интервью, республиканцы, Джо Байден, ATACMS, Крым, ВСУ, Россия

Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию

17:11 02.11.2023
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Только Горбачев легко отказывался от территорий. У Запада же совершенно другая логика, поэтому от Украины, которая по площади сравнима с Францией и Германией, так просто не откажутся, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Представители Республиканской партии, конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдены призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.
- Константин Владимирович, насколько сильное влияние эти люди оказывают на американскую внешнюю политику?
- Это очень хороший показатель того, что в нашей стране Республиканскую партию слишком идеализируют. Якобы вся Республиканская партия – это одни трамписты, которые мечтают отказать Украине в поддержке.
Республиканская партия – очень разная. Большая часть состоит как раз из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а за то, чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение.
Сенатор Роджер Уикер, к примеру, призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент.
Все эти заявления надо воспринимать в контексте внутриполитической борьбы. Они пытаются показать, что Байден – слабак, хромая утка, не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, а с Россией надо быть жестче. Это так называемые хардлайнеры. В этих заявлениях нет ничего удивительного, но они должны отрезвить нашу интеллигенцию.
Евгений Федоров интервью
Вчера, 16:05
Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентамиСтратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов
Идеалистичные представления Республиканской партии основываются на заявлениях Трампа, сенатора Ренда Пола, который заблокировал программу ленд-лиза Украине, и Марджори Тейлор Грин.
- Перейдут ли эти просьбы ястребов-республиканцев в практическую плоскость?
- Это вопрос времени. Байден одно время говорил, что поставки танков "Абрамс" – это третья мировая война. В итоге поставили "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы", потому что мы жёстко на эти поставки не реагируем.
Вполне возможно, что они понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Мы же не отреагировали ни на "Джавеллины", ни на "Хаймарсы", ни на "Пэтриоты".
Республиканские и демократические ястребы, неоконсерваторы, наше хладнокровие и нашу сдержанность воспринимают как слабость и пораженчество. Они лишь усиливают давление на Россию.
- Главком ВСУ Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок. Связаны ли письмо конгрессменов и статья Залужного?
- Это алармизм руководства ВСУ после провала наступления. Задача понятна – обосновать большую помощь со стороны Запада.
От поддержки Украины они вряд ли откажутся. Предположим, что ВСУ разгромлены, полная капитуляция, тогда они будут создавать партизанские движения на территории Украины, чтобы войну сделать террористической окончательно.
От государства, которое сравнимо по территории с Францией и Германией так просто не отказываются. Это не Горбачев, который просто так отказывался от территорий. У Запада – совершенно другая логика, поэтому нам не стоит витать в розовых иллюзиях.
Залужный коллаж
Вчера, 05:39
Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорываБез технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
- Госсекретарь Блинкен запланировал визит в Южную Корею на фоне заявлений о том, что КНДР поставила миллион снарядов России для продолжения СВО – и к тому же поддерживает ХАМАС. Что станет предметом переговоров Блинкена и главы МИД Кореи Пак Чина?
- Эти обвинения глупые. Весь Запад до сих пор поддерживает Украину. Даже если КНДР поставила оружие России, здесь нет ничего зазорного. Запад это делает в открытую. Вряд ли Южная Корея будет оказывать реальную помощь Украине.
У Сеула главная головная боль – растущий Китай. Задача Блинкена заключается в том, чтобы консолидировать всех азиатских союзников в регионе на антикитайской основе. Если со стороны Сеула и будут поставки помощи Украине, то косметические.
 
ИнтервьюреспубликанцыДжо БайденATACMSКрымВСУРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния