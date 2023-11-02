https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html

Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию

Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию - 02.11.2023 Украина.ру

Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенцию

Только Горбачев легко отказывался от территорий. У Запада же совершенно другая логика, поэтому от Украины, которая по площади сравнима с Францией и Германией, так просто не откажутся, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин

2023-11-02T17:11

2023-11-02T17:11

2023-11-02T17:11

интервью

республиканцы

джо байден

atacms

крым

всу

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Представители Республиканской партии, конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдены призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.- Константин Владимирович, насколько сильное влияние эти люди оказывают на американскую внешнюю политику?- Это очень хороший показатель того, что в нашей стране Республиканскую партию слишком идеализируют. Якобы вся Республиканская партия – это одни трамписты, которые мечтают отказать Украине в поддержке. Республиканская партия – очень разная. Большая часть состоит как раз из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а за то, чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение. Сенатор Роджер Уикер, к примеру, призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент.Все эти заявления надо воспринимать в контексте внутриполитической борьбы. Они пытаются показать, что Байден – слабак, хромая утка, не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, а с Россией надо быть жестче. Это так называемые хардлайнеры. В этих заявлениях нет ничего удивительного, но они должны отрезвить нашу интеллигенцию.Идеалистичные представления Республиканской партии основываются на заявлениях Трампа, сенатора Ренда Пола, который заблокировал программу ленд-лиза Украине, и Марджори Тейлор Грин.- Перейдут ли эти просьбы ястребов-республиканцев в практическую плоскость?- Это вопрос времени. Байден одно время говорил, что поставки танков "Абрамс" – это третья мировая война. В итоге поставили "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы", потому что мы жёстко на эти поставки не реагируем. Вполне возможно, что они понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Мы же не отреагировали ни на "Джавеллины", ни на "Хаймарсы", ни на "Пэтриоты".Республиканские и демократические ястребы, неоконсерваторы, наше хладнокровие и нашу сдержанность воспринимают как слабость и пораженчество. Они лишь усиливают давление на Россию.- Главком ВСУ Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок. Связаны ли письмо конгрессменов и статья Залужного?- Это алармизм руководства ВСУ после провала наступления. Задача понятна – обосновать большую помощь со стороны Запада. От поддержки Украины они вряд ли откажутся. Предположим, что ВСУ разгромлены, полная капитуляция, тогда они будут создавать партизанские движения на территории Украины, чтобы войну сделать террористической окончательно.От государства, которое сравнимо по территории с Францией и Германией так просто не отказываются. Это не Горбачев, который просто так отказывался от территорий. У Запада – совершенно другая логика, поэтому нам не стоит витать в розовых иллюзиях.- Госсекретарь Блинкен запланировал визит в Южную Корею на фоне заявлений о том, что КНДР поставила миллион снарядов России для продолжения СВО – и к тому же поддерживает ХАМАС. Что станет предметом переговоров Блинкена и главы МИД Кореи Пак Чина?- Эти обвинения глупые. Весь Запад до сих пор поддерживает Украину. Даже если КНДР поставила оружие России, здесь нет ничего зазорного. Запад это делает в открытую. Вряд ли Южная Корея будет оказывать реальную помощь Украине. У Сеула главная головная боль – растущий Китай. Задача Блинкена заключается в том, чтобы консолидировать всех азиатских союзников в регионе на антикитайской основе. Если со стороны Сеула и будут поставки помощи Украине, то косметические.

https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

https://ukraina.ru/20231102/1050693095.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, республиканцы, джо байден, atacms, крым, всу, россия