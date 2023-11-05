Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"
США выступили с инициативой мирных переговоров, предложив свой мирный план для России и Украины. Но Запад продолжает накачивать Киев оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Американский экономист Джеффри Сакс предложил мирный план для США, России и Украины. По его задумке, решить украинский вопрос могут только президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден. При этом новые территории и Крым останутся в составе России, а Киев получит гарантии безопасности.
Такие заявления в первую очередь говорят об успехах России на фронте. Исход этого конфликта — в руках русского мужика, который кровь проливает в защиту интересов родины, рассказал журналист.
"Все переживают о гарантиях Украине, а России кто-то даст гарантии? Минские соглашения давали гарантии безопасности Донбассу, Луганску? Телефонные звонки со стороны Америки по поводу нераспространения НАТО к чему-то привели?", - задается справедливым вопросом Мамонтов.
Подобные предложения вызывают желание показать американцам и самому Джеффри Саксу, как пишут классики, "огненный кулак". Когда у США возникают трудности, когда им это надо, они бегут к России с мирными переговорами. На деле они будут продолжать накачивать Киев оружием и готовиться к новой войне с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.
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