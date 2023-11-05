Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак" - 05.11.2023 Украина.ру
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Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"
Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак" - 05.11.2023 Украина.ру
Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"
США выступили с инициативой мирных переговоров, предложив свой мирный план для России и Украины. Но Запад продолжает накачивать Киев оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-05T04:30
2023-11-05T04:30
новости
украина
сша
джо байден
владимир путин
переговоры
россия
сво
мирный план
война
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Американский экономист Джеффри Сакс предложил мирный план для США, России и Украины. По его задумке, решить украинский вопрос могут только президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден. При этом новые территории и Крым останутся в составе России, а Киев получит гарантии безопасности.Такие заявления в первую очередь говорят об успехах России на фронте. Исход этого конфликта — в руках русского мужика, который кровь проливает в защиту интересов родины, рассказал журналист.Подобные предложения вызывают желание показать американцам и самому Джеффри Саксу, как пишут классики, "огненный кулак". Когда у США возникают трудности, когда им это надо, они бегут к России с мирными переговорами. На деле они будут продолжать накачивать Киев оружием и готовиться к новой войне с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, джо байден, владимир путин, переговоры, россия, сво, мирный план, война, крым, перемирие
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, переговоры, Россия, СВО, мирный план, война, Крым, перемирие

Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"

04:30 05.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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США выступили с инициативой мирных переговоров, предложив свой мирный план для России и Украины. Но Запад продолжает накачивать Киев оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Американский экономист Джеффри Сакс предложил мирный план для США, России и Украины. По его задумке, решить украинский вопрос могут только президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден. При этом новые территории и Крым останутся в составе России, а Киев получит гарантии безопасности.
Такие заявления в первую очередь говорят об успехах России на фронте. Исход этого конфликта — в руках русского мужика, который кровь проливает в защиту интересов родины, рассказал журналист.
"Все переживают о гарантиях Украине, а России кто-то даст гарантии? Минские соглашения давали гарантии безопасности Донбассу, Луганску? Телефонные звонки со стороны Америки по поводу нераспространения НАТО к чему-то привели?", - задается справедливым вопросом Мамонтов.
Подобные предложения вызывают желание показать американцам и самому Джеффри Саксу, как пишут классики, "огненный кулак". Когда у США возникают трудности, когда им это надо, они бегут к России с мирными переговорами. На деле они будут продолжать накачивать Киев оружием и готовиться к новой войне с Россией, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 12:47
Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя И Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они все уже заложники ситуации, ни военные преступники, им светит тюрьма
 
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