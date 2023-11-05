Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"

Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя

И Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они все уже заложники ситуации, ни военные преступники, им светит тюрьма