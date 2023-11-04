В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
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В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - СМИ
В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - СМИ
Несколько взрывов второй раз за утро прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ
2023-11-04T10:27
2023-11-04T10:28
новости
херсон
сво
воздушная тревога
взрывы
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"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 9:47 (мск).В отличие от первых взрывов, повторным ударам предшествовала воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Херсонской области она была объявлена в 09:31 (мск).Напомним, ночью воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, херсон, сво, воздушная тревога, взрывы
Новости, Херсон, СВО, воздушная тревога, взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - СМИ

10:27 04.11.2023 (обновлено: 10:28 04.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Несколько взрывов второй раз за утро прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ
"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 9:47 (мск).
В отличие от первых взрывов, повторным ударам предшествовала воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Херсонской области она была объявлена в 09:31 (мск).
Напомним, ночью воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
 
НовостиХерсонСВОвоздушная тревогавзрывы
 
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