https://ukraina.ru/20231104/1050767854.html

Российские военные получили новые гранатомёты и пистолеты-пулемёты - Ростех

Российские военные получили новые гранатомёты и пистолеты-пулемёты - Ростех - 04.11.2023 Украина.ру

Российские военные получили новые гранатомёты и пистолеты-пулемёты - Ростех

Российская армия получила от ВПК партию нового стрелкового оружия: ручные гранатомёты ГМ-94, автоматические гранатомёты АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000. О выполнении поставки в рамках гособоронзаказа 4 ноября сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех)

2023-11-04T10:02

2023-11-04T10:02

2023-11-04T10:03

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"Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП имени Академика А.Г. Шипунова - ЦКИБ СОО передал военным гранатомёты ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000", - говорится в сообщении.Специалисты ЦКИБ СОО перед отправкой привели оружие к нормальному бою: откорректировали прицельные системы, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.Магазинный гранатомёт ГМ-94 с начала спецоперации активно применяется в боях с окопавшимся противником и при штурмах. Автоматический гранатомёт АГС-30 является универсальным наступательным и оборонительным оружием, значительно повышает огневую мощь подразделения, позволяя сохранять его достаточную мобильность на поле боя.Компактный пистолет-пулемёт ПП-2000 предназначен для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров. Ранее сообщалось, что ПП-2000 стали класть в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов ВКС России в качестве автоматического оружия самообороны.

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

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