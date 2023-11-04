Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД - 04.11.2023 Украина.ру
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Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД - 04.11.2023 Украина.ру
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД
Россия учтёт при военном планировании и подготовке войск намеченную переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко 4 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-04T09:36
2023-11-04T09:37
новости
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великобритания
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"Это [переброска истребителей F-35] линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", - сказал Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.Переброску F-35 с ядерным оружием учтут при военном планировании и подготовке войск, отметил дипломат."То есть во всём том, что составляет деятельность вооружённых сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", - подчеркнул Грушко.О размещении на британской авиабазе "Лейкенхит" до конца года 54 американских истребителей пятого поколения F-35A, сменяющих устаревающие F-15 и способных нести ядерное оружие, в августе сообщили британские СМИ. В середине октября Лондон объявил о завершении строительства ангара для их обслуживания.
https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мид рф, великобритания, сша, ввс, ядерное оружие, f-35, вс рф
Новости, МИД РФ, Великобритания, США, ВВС, Ядерное оружие, F-35, ВС РФ

Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД

09:36 04.11.2023 (обновлено: 09:37 04.11.2023)
 
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
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Россия учтёт при военном планировании и подготовке войск намеченную переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко 4 ноября сообщает РИА Новости
"Это [переброска истребителей F-35] линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", - сказал Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
Переброску F-35 с ядерным оружием учтут при военном планировании и подготовке войск, отметил дипломат.
"То есть во всём том, что составляет деятельность вооружённых сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", - подчеркнул Грушко.
О размещении на британской авиабазе "Лейкенхит" до конца года 54 американских истребителей пятого поколения F-35A, сменяющих устаревающие F-15 и способных нести ядерное оружие, в августе сообщили британские СМИ. В середине октября Лондон объявил о завершении строительства ангара для их обслуживания.
Константин Блохин интервью
2 ноября, 17:11
Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенциюТолько Горбачев легко отказывался от территорий. У Запада же совершенно другая логика, поэтому от Украины, которая по площади сравнима с Францией и Германией, так просто не откажутся, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
 
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