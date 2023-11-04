https://ukraina.ru/20231104/1050767609.html

Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД

Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД - 04.11.2023 Украина.ру

Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД

Россия учтёт при военном планировании и подготовке войск намеченную переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко 4 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-04T09:36

2023-11-04T09:36

2023-11-04T09:37

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"Это [переброска истребителей F-35] линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", - сказал Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.Переброску F-35 с ядерным оружием учтут при военном планировании и подготовке войск, отметил дипломат."То есть во всём том, что составляет деятельность вооружённых сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", - подчеркнул Грушко.О размещении на британской авиабазе "Лейкенхит" до конца года 54 американских истребителей пятого поколения F-35A, сменяющих устаревающие F-15 и способных нести ядерное оружие, в августе сообщили британские СМИ. В середине октября Лондон объявил о завершении строительства ангара для их обслуживания.

https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html

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новости, мид рф, великобритания, сша, ввс, ядерное оружие, f-35, вс рф