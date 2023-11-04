https://ukraina.ru/20231104/1050767609.html
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД - 04.11.2023 Украина.ру
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД
Россия учтёт при военном планировании и подготовке войск намеченную переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко 4 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-04T09:36
2023-11-04T09:36
2023-11-04T09:37
новости
мид рф
великобритания
сша
ввс
ядерное оружие
f-35
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045639861_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_81ba1a2df7c69b46218cf8ac421abfdd.jpg
"Это [переброска истребителей F-35] линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", - сказал Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.Переброску F-35 с ядерным оружием учтут при военном планировании и подготовке войск, отметил дипломат."То есть во всём том, что составляет деятельность вооружённых сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", - подчеркнул Грушко.О размещении на британской авиабазе "Лейкенхит" до конца года 54 американских истребителей пятого поколения F-35A, сменяющих устаревающие F-15 и способных нести ядерное оружие, в августе сообщили британские СМИ. В середине октября Лондон объявил о завершении строительства ангара для их обслуживания.
https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045639861_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f735165aefd9f0fbd2b6479c7e252b22.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, великобритания, сша, ввс, ядерное оружие, f-35, вс рф
Новости, МИД РФ, Великобритания, США, ВВС, Ядерное оружие, F-35, ВС РФ
Россия адекватно ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие – МИД
09:36 04.11.2023 (обновлено: 09:37 04.11.2023)
Россия учтёт при военном планировании и подготовке войск намеченную переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко 4 ноября сообщает РИА Новости
"Это [переброска истребителей F-35] линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", - сказал Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
Переброску F-35 с ядерным оружием учтут при военном планировании и подготовке войск, отметил дипломат.
"То есть во всём том, что составляет деятельность вооружённых сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", - подчеркнул Грушко.
О размещении на британской авиабазе "Лейкенхит" до конца года 54 американских истребителей пятого поколения F-35A, сменяющих устаревающие F-15 и способных нести ядерное оружие, в августе сообщили британские СМИ. В середине октября Лондон объявил о завершении строительства ангара для их обслуживания.