Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США - 04.11.2023 Украина.ру
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Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США
Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США - 04.11.2023 Украина.ру
Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США
Вопрос о выделении Украине дополнительной помощи вызывает большие противоречия между Республиканской и Демократической партиями США. Об этом со ссылкой на бывшего сенатора от американского штата Вирджиния республиканца Ричарда Блэка сообщает РИА Новости
2023-11-04T09:12
2023-11-04T09:12
новости
сша
украина
израиль
палестино-израильский конфликт
республиканская партия
демократическая партия
сенатор
конгресс сша
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"Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров. Американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом", - рассказал Блэк.По его мнению, провалившиеся попытки контрнаступления и так ослабили внимание общества к Украине, а в связи с ситуацией в секторе Газа Украина вообще стала "вчерашней новостью".Экс-сенатор считает, что спад общественного внимания не мешает "военным ястребам" в США получать от боевых действий значительные доходы. И они "намерены продолжать расходы, пока каждый украинец не будет мёртв".Сколько всего дополнительных средств будет выделено на поддержку Украины американским конгрессом, пока неизвестно, отметил Блэк.Ранее о "яблоке раздора", которым стала поддержка Украины для основных американских партий, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева. А контролируемая республиканцами Палата представителей (нижняя палата Конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.Лидер демократов в Сенате (верхняя палата Конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нём нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
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новости, сша, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, республиканская партия, демократическая партия, сенатор, конгресс сша
Новости, США, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Республиканская партия, Демократическая партия, сенатор, Конгресс США

Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США

09:12 04.11.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
- РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
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Вопрос о выделении Украине дополнительной помощи вызывает большие противоречия между Республиканской и Демократической партиями США. Об этом со ссылкой на бывшего сенатора от американского штата Вирджиния республиканца Ричарда Блэка сообщает РИА Новости
"Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров. Американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом", - рассказал Блэк.
По его мнению, провалившиеся попытки контрнаступления и так ослабили внимание общества к Украине, а в связи с ситуацией в секторе Газа Украина вообще стала "вчерашней новостью".
Экс-сенатор считает, что спад общественного внимания не мешает "военным ястребам" в США получать от боевых действий значительные доходы. И они "намерены продолжать расходы, пока каждый украинец не будет мёртв".
Сколько всего дополнительных средств будет выделено на поддержку Украины американским конгрессом, пока неизвестно, отметил Блэк.
Ранее о "яблоке раздора", которым стала поддержка Украины для основных американских партий, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева. А контролируемая республиканцами Палата представителей (нижняя палата Конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
Лидер демократов в Сенате (верхняя палата Конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нём нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
3 ноября, 16:34
"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада
 
НовостиСШАУкраинаИзраильПалестино-израильский конфликтРеспубликанская партияДемократическая партиясенаторКонгресс США
 
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