https://ukraina.ru/20231104/1050767411.html

Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США

Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США - 04.11.2023 Украина.ру

Помощь Украине вызывает большие межпартийные разногласия – бывший сенатор США

Вопрос о выделении Украине дополнительной помощи вызывает большие противоречия между Республиканской и Демократической партиями США. Об этом со ссылкой на бывшего сенатора от американского штата Вирджиния республиканца Ричарда Блэка сообщает РИА Новости

2023-11-04T09:12

2023-11-04T09:12

2023-11-04T09:12

новости

сша

украина

израиль

палестино-израильский конфликт

республиканская партия

демократическая партия

сенатор

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/97/1033539740_0:0:5456:3070_1920x0_80_0_0_548885aab4ee4593c4c4c2ae0b4556e0.jpg

"Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров. Американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом", - рассказал Блэк.По его мнению, провалившиеся попытки контрнаступления и так ослабили внимание общества к Украине, а в связи с ситуацией в секторе Газа Украина вообще стала "вчерашней новостью".Экс-сенатор считает, что спад общественного внимания не мешает "военным ястребам" в США получать от боевых действий значительные доходы. И они "намерены продолжать расходы, пока каждый украинец не будет мёртв".Сколько всего дополнительных средств будет выделено на поддержку Украины американским конгрессом, пока неизвестно, отметил Блэк.Ранее о "яблоке раздора", которым стала поддержка Украины для основных американских партий, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева. А контролируемая республиканцами Палата представителей (нижняя палата Конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.Лидер демократов в Сенате (верхняя палата Конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нём нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.

https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, республиканская партия, демократическая партия, сенатор, конгресс сша