https://ukraina.ru/20231103/1050740377.html

Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков

Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков - 03.11.2023 Украина.ру

Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков

Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами. Об этом 3 ноября заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:01

белый дом

алексей пушков

новости

украина

помощь

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"Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов. Следует констатировать, что новый ближневосточный кризис, который, по убеждению Белого дома, находился под полным контролем и даже в стадии ремиссии, вспыхнул в крайне неудачное время для украинской политики администрации Байдена", - написал Пушков.Он напомнил, что сенат США, контролируемый демократами, в свою очередь, не намерен "пропускать помощь Израилю без помощи Украине" - здесь "возникает законодательная дуэль".Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.

https://ukraina.ru/20231101/1050664721.html

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белый дом, алексей пушков, новости, украина, помощь