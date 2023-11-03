Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков - 03.11.2023 Украина.ру
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Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков
Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков - 03.11.2023 Украина.ру
Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков
Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами. Об этом 3 ноября заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2023-11-03T13:01
2023-11-03T13:01
белый дом
алексей пушков
новости
украина
помощь
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"Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов. Следует констатировать, что новый ближневосточный кризис, который, по убеждению Белого дома, находился под полным контролем и даже в стадии ремиссии, вспыхнул в крайне неудачное время для украинской политики администрации Байдена", - написал Пушков.Он напомнил, что сенат США, контролируемый демократами, в свою очередь, не намерен "пропускать помощь Израилю без помощи Украине" - здесь "возникает законодательная дуэль".Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
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белый дом, алексей пушков, новости, украина, помощь
Белый дом, Алексей Пушков, Новости, Украина, помощь

Украина стала "яблоком раздора" между партиями США — Пушков

13:01 03.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Поддержка Украины в США стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами. Об этом 3 ноября заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
"Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов. Следует констатировать, что новый ближневосточный кризис, который, по убеждению Белого дома, находился под полным контролем и даже в стадии ремиссии, вспыхнул в крайне неудачное время для украинской политики администрации Байдена", - написал Пушков.
Он напомнил, что сенат США, контролируемый демократами, в свою очередь, не намерен "пропускать помощь Израилю без помощи Украине" - здесь "возникает законодательная дуэль".
"Это означает новые дебаты и новое политическое противостояние. Что касается Украины, то симпатии к ней не вырастут, скорее, напротив. Помощь Киеву демократам приходится пробивать сапогом, причем именно из-за Украины задерживается выделение помощи Израилю", - заключил сенатор.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.
Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 04:26
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый домПрезидент США Джо Байден наложит вето на внесённый в Конгресс законопроект о выделении помощи Израилю в случае одобрения его Палатой представителей, поскольку администрация считает недопустимым разделение запросов для Израиля и Украины. Об этом говорится в сообщении бюджетного управления Белого дома
 
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