Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050766017.html
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа - 04.11.2023 Украина.ру
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его потрясла информация об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-11-04T04:31
2023-11-04T04:31
новости
воз
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
врачи
обстрелы
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/02/1027570212_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_45b31610746268ddf78d2d790cf703ba.jpg
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, несколько бойцов ХАМАС были уничтожены."Чрезвычайно потрясён сообщениями о нападениях на машины скорой помощи, эвакуирующих пациентов, недалеко от больницы Эш-Шифа в (секторе) Газа, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Мы вновь повторяем: пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда", - написал Гебрейесус.Глава ВОЗ также вновь призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
https://ukraina.ru/20231104/1050765880.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/02/1027570212_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c8e738f70511a497876f09c387e89b28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, воз, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, врачи, обстрелы, военные преступления
Новости, ВОЗ, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, врачи, обстрелы, Военные преступления

Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа

04:31 04.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его потрясла информация об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, несколько бойцов ХАМАС были уничтожены.
"Чрезвычайно потрясён сообщениями о нападениях на машины скорой помощи, эвакуирующих пациентов, недалеко от больницы Эш-Шифа в (секторе) Газа, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Мы вновь повторяем: пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда", - написал Гебрейесус.
Глава ВОЗ также вновь призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
04:14
Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД ВенесуэлыПроисходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, варварством и военным преступлением. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в своём блоге в социальной сети Х (бывший Twitter)
 
НовостиВОЗПалестино-израильский конфликтПалестинаИзраильврачиобстрелыВоенные преступления
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике
16:07Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
16:01"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
15:46В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру
15:32Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
15:29Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
15:11В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
15:01Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи
14:33Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта"
14:33У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском
14:06Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию
13:55Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
13:37Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
13:21Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"
13:04Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
12:49Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия"
12:47Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя
12:37Министр обороны Италии: момент для перемирия на Украине еще не наступил
12:09Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров
11:39Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом
Лента новостейМолния