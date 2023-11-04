https://ukraina.ru/20231104/1050766017.html
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа - 04.11.2023 Украина.ру
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его потрясла информация об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-11-04T04:31
2023-11-04T04:31
2023-11-04T04:31
новости
воз
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
врачи
обстрелы
военные преступления
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, несколько бойцов ХАМАС были уничтожены."Чрезвычайно потрясён сообщениями о нападениях на машины скорой помощи, эвакуирующих пациентов, недалеко от больницы Эш-Шифа в (секторе) Газа, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Мы вновь повторяем: пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда", - написал Гебрейесус.Глава ВОЗ также вновь призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
https://ukraina.ru/20231104/1050765880.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, воз, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, врачи, обстрелы, военные преступления
Новости, ВОЗ, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, врачи, обстрелы, Военные преступления
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на "скорые" в секторе Газа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его потрясла информация об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)