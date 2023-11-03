Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
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Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин
Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин
Несмотря на отказ ряд западных стран от импорта российских товаров ВВП России в 2023 году вырастет. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин.
2023-11-03T15:51
2023-11-03T15:52
новости
владимир путин
энергетика
углеводороды
экономика
газ
российский газ
нефть
ес
антироссийские санкции
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По мнению российского лидера, западные стратеги просчитались, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост."От наших энергоносителей отказались – и что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, 2,9%, а то и 3%, - сказал президент России. – А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус".Россия идёт по пути самодостаточности, обратил внимание Путин. По его мнению, на Западе недооценили российскую экономику, обзывая её "бензоколонкой".
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новости, владимир путин, энергетика, углеводороды, экономика, газ, российский газ, нефть, ес, антироссийские санкции, ввп, энергоносители
Новости, Владимир Путин, энергетика, углеводороды, экономика, газ, российский газ, нефть, ЕС, антироссийские санкции, ВВП, энергоносители

Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин

15:51 03.11.2023 (обновлено: 15:52 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Несмотря на отказ ряд западных стран от импорта российских товаров ВВП России в 2023 году вырастет. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин.
По мнению российского лидера, западные стратеги просчитались, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост.
"От наших энергоносителей отказались – и что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, 2,9%, а то и 3%, - сказал президент России. – А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус".
Россия идёт по пути самодостаточности, обратил внимание Путин. По его мнению, на Западе недооценили российскую экономику, обзывая её "бензоколонкой".
газ конфорка жкх
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