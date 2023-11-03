https://ukraina.ru/20231103/1050749933.html

Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин

Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин - 03.11.2023 Украина.ру

Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин

Несмотря на отказ ряд западных стран от импорта российских товаров ВВП России в 2023 году вырастет. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин.

2023-11-03T15:51

2023-11-03T15:51

2023-11-03T15:52

новости

владимир путин

энергетика

углеводороды

экономика

газ

российский газ

нефть

ес

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050749058_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_ed7f11749e85d290f21d81cf01927059.jpg

По мнению российского лидера, западные стратеги просчитались, сделав ставку на отказ от российских энергоносителей. От реализации таких санкций пострадали экономики стран Евросоюза, а российская демонстрирует рост."От наших энергоносителей отказались – и что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, 2,9%, а то и 3%, - сказал президент России. – А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус".Россия идёт по пути самодостаточности, обратил внимание Путин. По его мнению, на Западе недооценили российскую экономику, обзывая её "бензоколонкой".

https://ukraina.ru/20211028/1032557410.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, энергетика, углеводороды, экономика, газ, российский газ, нефть, ес, антироссийские санкции, ввп, энергоносители