https://ukraina.ru/20231103/1050739677.html

Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска

Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска - 03.11.2023 Украина.ру

Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска

Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений, написали пограничники в поздравлении артиллеристам и показали, как российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ под Угледаром

2023-11-03T12:41

2023-11-03T12:41

2023-11-03T12:41

новости

пограничная служба украины

артиллерия

угледар

поздравление

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Государственная пограничная служба Украины 3 ноября в телеграм-канале поздравила военнослужащих ракетных и инженерных войск с профессиональным праздником и тут же показала, как российский снаряд уничтожает окоп ВСУ в Угледаре."Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений. Артиллерия способна не только усилить наступление, но и поставить мощную точку в нем. Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии Украины!", - поздравили пограничники своих коллег.Инженерным войскам, "создающим условия для безопасного продвижения армии", Государственная пограничная служба Украины пожелала, чтобы "каждый путь был безопасным, а маршрут верным".За двумя постами с поздравлениями, пограничники опубликовали видео, на котором показано, как российская артиллерия работает по окопу ВСУ в Угледаре."Угледар. Пограничники держат оборону в сложных условиях", - говорится в комментарии к видео.Российские войска пытаются отодвинуть линию фронта под Угледаром для того, чтобы разблокировать железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.

угледар

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новости, пограничная служба украины, артиллерия, угледар, поздравление