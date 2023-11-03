https://ukraina.ru/20231103/1050739677.html
Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска
Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска - 03.11.2023 Украина.ру
Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска
Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений, написали пограничники в поздравлении артиллеристам и показали, как российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ под Угледаром
2023-11-03T12:41
2023-11-03T12:41
2023-11-03T12:41
новости
пограничная служба украины
артиллерия
угледар
поздравление
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Государственная пограничная служба Украины 3 ноября в телеграм-канале поздравила военнослужащих ракетных и инженерных войск с профессиональным праздником и тут же показала, как российский снаряд уничтожает окоп ВСУ в Угледаре."Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений. Артиллерия способна не только усилить наступление, но и поставить мощную точку в нем. Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии Украины!", - поздравили пограничники своих коллег.Инженерным войскам, "создающим условия для безопасного продвижения армии", Государственная пограничная служба Украины пожелала, чтобы "каждый путь был безопасным, а маршрут верным".За двумя постами с поздравлениями, пограничники опубликовали видео, на котором показано, как российская артиллерия работает по окопу ВСУ в Угледаре."Угледар. Пограничники держат оборону в сложных условиях", - говорится в комментарии к видео.Российские войска пытаются отодвинуть линию фронта под Угледаром для того, чтобы разблокировать железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пограничная служба украины, артиллерия, угледар, поздравление
Погранслужба Украины поздравила артиллеристов и показала, как окоп ВСУ разносят российские войска
Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений, написали пограничники в поздравлении артиллеристам и показали, как российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ под Угледаром
Государственная пограничная служба Украины 3 ноября в телеграм-канале поздравила военнослужащих ракетных и инженерных войск с профессиональным праздником и тут же показала, как российский снаряд уничтожает окоп ВСУ в Угледаре.
"Ваша огневая поддержка-важный компонент удачных операций и наступлений. Артиллерия способна не только усилить наступление, но и поставить мощную точку в нем. Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии Украины!", - поздравили пограничники своих коллег.
Инженерным войскам, "создающим условия для безопасного продвижения армии", Государственная пограничная служба Украины пожелала, чтобы "каждый путь был безопасным, а маршрут верным".
За двумя постами с поздравлениями, пограничники опубликовали видео, на котором показано, как российская артиллерия работает по окопу ВСУ в Угледаре.
"Угледар. Пограничники держат оборону в сложных условиях", - говорится в комментарии к видео.
Российские войска пытаются отодвинуть линию фронта под Угледаром для того, чтобы разблокировать железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.