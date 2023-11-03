https://ukraina.ru/20231103/1050738842.html

"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине

"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине - 03.11.2023 Украина.ру

"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине

Премьер-министр Венгрии считает, что финансировать военные действия на Украине с целью нанести урон России не имеет смысла. Об этом он заявил на саммите Организации тюркских государств в Астане

2023-11-03T12:16

2023-11-03T12:16

2023-11-03T12:16

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Виктор Орбан назвал амбициозный план Европы по Украине повальным и считает, что европейским властям стоит кардинально сменить стратегию."Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, – полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие. Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, в итоге они смогут сменить руководство в России и будут вести переговоры с новым руководством России. Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор", –сказал Орбан.Премьер-министр Венгрии отметил, что выделение 50 млрд евро для Украины лишь подтвердит, что "большинство европейских стран верят, что нужно продолжать провальную стратегию, несмотря на провал, выделять еще больше денег".Орбан считает, что необходимо реализовывать новый план:

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