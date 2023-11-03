"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050738842.html
"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине
"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине - 03.11.2023 Украина.ру
"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине
Премьер-министр Венгрии считает, что финансировать военные действия на Украине с целью нанести урон России не имеет смысла. Об этом он заявил на саммите Организации тюркских государств в Астане
2023-11-03T12:16
2023-11-03T12:16
новости
новости украины
виктор орбан
венгрия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
Виктор Орбан назвал амбициозный план Европы по Украине повальным и считает, что европейским властям стоит кардинально сменить стратегию."Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, – полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие. Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, в итоге они смогут сменить руководство в России и будут вести переговоры с новым руководством России. Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор", –сказал Орбан.Премьер-министр Венгрии отметил, что выделение 50 млрд евро для Украины лишь подтвердит, что "большинство европейских стран верят, что нужно продолжать провальную стратегию, несмотря на провал, выделять еще больше денег".Орбан считает, что необходимо реализовывать новый план:
https://ukraina.ru/20231027/1050539191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, виктор орбан, венгрия, украина, европа
Новости, Новости Украины, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Европа

"Но у нас есть план "Б": Орбан назвал провальным план Европы по Украине

12:16 03.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Венгрии считает, что финансировать военные действия на Украине с целью нанести урон России не имеет смысла. Об этом он заявил на саммите Организации тюркских государств в Астане
Виктор Орбан назвал амбициозный план Европы по Украине повальным и считает, что европейским властям стоит кардинально сменить стратегию.
"Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, – полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие. Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, в итоге они смогут сменить руководство в России и будут вести переговоры с новым руководством России. Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор", –сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии отметил, что выделение 50 млрд евро для Украины лишь подтвердит, что "большинство европейских стран верят, что нужно продолжать провальную стратегию, несмотря на провал, выделять еще больше денег".
Орбан считает, что необходимо реализовывать новый план:
"Венгрия поддерживает план "Б", мы призываем к миру, мы призываем к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет удовлетворительна и для Украины, и приемлема для России".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 11:44
Западные политики не осмеливаются признать поражение Украины - Орбан Украина не сможет победить на поле боя, но западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
НовостиНовости УкраиныВиктор ОрбанВенгрияУкраинаЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
20:19Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Лента новостейМолния