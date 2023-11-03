Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
10:04 03.11.2023 (обновлено: 10:07 03.11.2023)
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется каждому мужчине, это является аксиомой. Об этом 2 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.нет"
Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.
"И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну", — сказал Данилов.
Он также добавил, что сейчас в современных войнах "возраст не имеет значения" и далеко не каждый мобилизованный в итоге окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.
"Представление о войне, что это только окопы и первая линия — это представление о прошлом", — заверил секретарь СНБО.
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