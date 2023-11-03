Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050736510.html
Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов - 03.11.2023 Украина.ру
Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
Воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется каждому мужчине, это является аксиомой. Об этом 2 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.нет"
2023-11-03T10:04
2023-11-03T10:07
алексей данилов
мобилизация
новости
война
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.Он также добавил, что сейчас в современных войнах "возраст не имеет значения" и далеко не каждый мобилизованный в итоге окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения."Представление о войне, что это только окопы и первая линия — это представление о прошлом", — заверил секретарь СНБО.
https://ukraina.ru/20231031/1050661679.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
алексей данилов, мобилизация, новости, война, снбо
Алексей Данилов, мобилизация, Новости, война, СНБО

Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов

10:04 03.11.2023 (обновлено: 10:07 03.11.2023)
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется каждому мужчине, это является аксиомой. Об этом 2 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.нет"
Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.
"И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну", — сказал Данилов.
Он также добавил, что сейчас в современных войнах "возраст не имеет значения" и далеко не каждый мобилизованный в итоге окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.
"Представление о войне, что это только окопы и первая линия — это представление о прошлом", — заверил секретарь СНБО.
секретарь СНБО Алексей Данилов
31 октября, 21:50
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу КиеваВ ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
 
Алексей ДаниловмобилизацияНовостивойнаСНБО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния