https://ukraina.ru/20231103/1050736510.html

Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов

Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов - 03.11.2023 Украина.ру

Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов

Воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется каждому мужчине, это является аксиомой. Об этом 2 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.нет"

2023-11-03T10:04

2023-11-03T10:04

2023-11-03T10:07

алексей данилов

мобилизация

новости

война

снбо

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Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.Он также добавил, что сейчас в современных войнах "возраст не имеет значения" и далеко не каждый мобилизованный в итоге окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения."Представление о войне, что это только окопы и первая линия — это представление о прошлом", — заверил секретарь СНБО.

https://ukraina.ru/20231031/1050661679.html

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алексей данилов, мобилизация, новости, война, снбо