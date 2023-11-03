https://ukraina.ru/20231103/1050735267.html

Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин

Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин - 03.11.2023 Украина.ру

Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин

Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами. Заверил 3 ноября президент России Владимир Путин участников Веронского Евразийского экономического форума, его обращение на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:34

владимир путин

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Он указал, что на форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.

https://ukraina.ru/20231102/1050715259.html

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2023

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владимир путин, россия, форум, новости, партнерство