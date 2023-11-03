Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
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Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами. Заверил 3 ноября президент России Владимир Путин участников Веронского Евразийского экономического форума, его обращение на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук
2023-11-03T09:00
2023-11-03T09:34
владимир путин
россия
форум
новости
партнерство
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Он указал, что на форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
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владимир путин, россия, форум, новости, партнерство
Владимир Путин, Россия, форум, Новости, партнерство

Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин

09:00 03.11.2023 (обновлено: 09:34 03.11.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами. Заверил 3 ноября президент России Владимир Путин участников Веронского Евразийского экономического форума, его обращение на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук
Он указал, что на форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
"Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении.
Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
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