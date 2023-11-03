Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
09:00 03.11.2023 (обновлено: 09:34 03.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами. Заверил 3 ноября президент России Владимир Путин участников Веронского Евразийского экономического форума, его обращение на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук
Он указал, что на форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
"Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении.
Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.