https://ukraina.ru/20231103/1050734907.html
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ - 03.11.2023 Украина.ру
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде
2023-11-03T08:32
2023-11-03T08:32
2023-11-03T08:58
европа
цивилизация
зарубежье
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102753/59/1027535942_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_346df3d47307cd95dff3b95dfc5d738d.jpg
"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук.Он также указал, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию.
https://ukraina.ru/20231102/1050719381.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102753/59/1027535942_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b4b7164894409c015c65d529d0e6d3f0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, цивилизация, зарубежье, новости, россия
Европа, цивилизация, Зарубежье, Новости, Россия
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:32 03.11.2023 (обновлено: 08:58 03.11.2023)
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде