https://ukraina.ru/20231103/1050734907.html

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ - 03.11.2023 Украина.ру

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде

2023-11-03T08:32

2023-11-03T08:32

2023-11-03T08:58

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"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук.Он также указал, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию.

https://ukraina.ru/20231102/1050719381.html

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европа, цивилизация, зарубежье, новости, россия