Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ - 03.11.2023 Украина.ру
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Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ - 03.11.2023 Украина.ру
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде
2023-11-03T08:32
2023-11-03T08:58
европа
цивилизация
зарубежье
новости
россия
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"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук.Он также указал, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию.
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европа, цивилизация, зарубежье, новости, россия
Европа, цивилизация, Зарубежье, Новости, Россия

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ

08:32 03.11.2023 (обновлено: 08:58 03.11.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде
"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук.
Он также указал, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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