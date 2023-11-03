https://ukraina.ru/20231103/1050734125.html

"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США

"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США - 03.11.2023 Украина.ру

"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США

Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-11-03T07:32

2023-11-03T07:32

2023-11-03T07:54

сша

анатолий антонов

санкции

новости

зарубежье

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"Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна - зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", - сказал дипломат.По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".Он также добавил, что за прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, анатолий антонов, санкции, новости, зарубежье