В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС - 03.11.2023 Украина.ру
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В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС
В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС - 03.11.2023 Украина.ру
В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС
Сотрудники МЧС России за сезон 2023 года достали более шести тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Об этом глава МЧС Александр Куренков 3 ноября сообщает в телеграм-канале ведомства
2023-11-03T07:17
2023-11-03T07:18
новости
россия
севастополь
мчс
разминирование
водолазы
великая отечественная война
боеприпасы
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Поиск старых боеприпасов в морской акватории Севастополя вёлся с конца мая."За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1000 часов", - сказал Куренко.По его словам, водолазы обследовали более трёх гектаров морского дна.За три года работы в бухте Гильзовая, в окрестностях которой в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.
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новости, россия, севастополь, мчс, разминирование, водолазы, великая отечественная война, боеприпасы
Новости, Россия, Севастополь, МЧС, разминирование, водолазы, Великая Отечественная война, боеприпасы

В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС

07:17 03.11.2023 (обновлено: 07:18 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Сотрудники МЧС России за сезон 2023 года достали более шести тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Об этом глава МЧС Александр Куренков 3 ноября сообщает в телеграм-канале ведомства
Поиск старых боеприпасов в морской акватории Севастополя вёлся с конца мая.
"За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1000 часов", - сказал Куренко.
По его словам, водолазы обследовали более трёх гектаров морского дна.
За три года работы в бухте Гильзовая, в окрестностях которой в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.
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