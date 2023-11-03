В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС
07:17 03.11.2023 (обновлено: 07:18 03.11.2023)
Сотрудники МЧС России за сезон 2023 года достали более шести тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Об этом глава МЧС Александр Куренков 3 ноября сообщает в телеграм-канале ведомства
Поиск старых боеприпасов в морской акватории Севастополя вёлся с конца мая.
"За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1000 часов", - сказал Куренко.
По его словам, водолазы обследовали более трёх гектаров морского дна.
За три года работы в бухте Гильзовая, в окрестностях которой в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.
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