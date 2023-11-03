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В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС

В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС - 03.11.2023 Украина.ру

В Севастополе подняли из моря 6,1 тысячи снарядов времён Великой Отечественной - МЧС

Сотрудники МЧС России за сезон 2023 года достали более шести тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Об этом глава МЧС Александр Куренков 3 ноября сообщает в телеграм-канале ведомства

2023-11-03T07:17

2023-11-03T07:17

2023-11-03T07:18

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боеприпасы

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Поиск старых боеприпасов в морской акватории Севастополя вёлся с конца мая."За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1000 часов", - сказал Куренко.По его словам, водолазы обследовали более трёх гектаров морского дна.За три года работы в бухте Гильзовая, в окрестностях которой в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.

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новости, россия, севастополь, мчс, разминирование, водолазы, великая отечественная война, боеприпасы