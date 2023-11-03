https://ukraina.ru/20231103/1050722506.html

Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане

Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане - 03.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане

Дагестан и Азербайджан исторически входят в зону интереса западных спецслужб. Они вовлекают молодежь в беспорядки, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-03T05:00

2023-11-03T05:00

2023-11-03T05:00

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На вопрос о том, кто стоит за беспорядками в Дагестане точно ответил президент РФ Владимир Путин — это работа западных спецслужб. Так исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса британской разведки МИ-6, рассказал эксперт.Британская разведка действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в религиозной общине (умее) не мечети, а молельные дома, добавил он.Все зависит от того, какой ответ на события в Махачкале государство. Надеюсь, что у председателя СК РФ Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит", отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231030/1050595289.html

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новости, дагестан, махачкала, аэропорт, беспорядки, россия, спецслужбы, mi6, великобритания, религия, ислам