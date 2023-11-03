https://ukraina.ru/20231103/1050722506.html
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане - 03.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане
Дагестан и Азербайджан исторически входят в зону интереса западных спецслужб. Они вовлекают молодежь в беспорядки, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-03T05:00
2023-11-03T05:00
2023-11-03T05:00
новости
дагестан
махачкала
аэропорт
беспорядки
россия
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великобритания
религия
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На вопрос о том, кто стоит за беспорядками в Дагестане точно ответил президент РФ Владимир Путин — это работа западных спецслужб. Так исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса британской разведки МИ-6, рассказал эксперт.Британская разведка действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в религиозной общине (умее) не мечети, а молельные дома, добавил он.Все зависит от того, какой ответ на события в Махачкале государство. Надеюсь, что у председателя СК РФ Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит", отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231030/1050595289.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дагестан, махачкала, аэропорт, беспорядки, россия, спецслужбы, mi6, великобритания, религия, ислам
Новости, Дагестан, Махачкала, аэропорт, беспорядки, Россия, спецслужбы, MI6, Великобритания, Религия, ислам
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане
Дагестан и Азербайджан исторически входят в зону интереса западных спецслужб. Они вовлекают молодежь в беспорядки, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов