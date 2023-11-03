Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане - 03.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане - 03.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане
Дагестан и Азербайджан исторически входят в зону интереса западных спецслужб. Они вовлекают молодежь в беспорядки, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-03T05:00
2023-11-03T05:00
новости
дагестан
махачкала
аэропорт
беспорядки
россия
спецслужбы
mi6
великобритания
религия
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На вопрос о том, кто стоит за беспорядками в Дагестане точно ответил президент РФ Владимир Путин — это работа западных спецслужб. Так исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса британской разведки МИ-6, рассказал эксперт.Британская разведка действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в религиозной общине (умее) не мечети, а молельные дома, добавил он.Все зависит от того, какой ответ на события в Махачкале государство. Надеюсь, что у председателя СК РФ Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит", отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231030/1050595289.html
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новости, дагестан, махачкала, аэропорт, беспорядки, россия, спецслужбы, mi6, великобритания, религия, ислам
Новости, Дагестан, Махачкала, аэропорт, беспорядки, Россия, спецслужбы, MI6, Великобритания, Религия, ислам

Эксперт объяснил, как западные спецслужбы и MI-6 пытаются разжечь "религиозный полигон" в Дагестане

05:00 03.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP
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Дагестан и Азербайджан исторически входят в зону интереса западных спецслужб. Они вовлекают молодежь в беспорядки, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
На вопрос о том, кто стоит за беспорядками в Дагестане точно ответил президент РФ Владимир Путин — это работа западных спецслужб. Так исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса британской разведки МИ-6, рассказал эксперт.
Британская разведка действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в религиозной общине (умее) не мечети, а молельные дома, добавил он.
"Дагестан стал полигоном именно для "религиозных" беспорядков, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Это главная и пока скрытая опасность произошедших событий", - подчеркнул Ефимов.
Все зависит от того, какой ответ на события в Махачкале государство. Надеюсь, что у председателя СК РФ Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит", отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
30 октября, 10:56
Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы руководили с УкраиныИнцидент в аэропорту спровоцировали публикации в проукраинских телеграм-каналах. Участников беспорядков глава Республики Дагестан назвал предателями
 
НовостиДагестанМахачкалааэропортбеспорядкиРоссияспецслужбыMI6ВеликобританияРелигияислам
 
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