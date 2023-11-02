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СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов

СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов - 02.11.2023 Украина.ру

СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов

По версии следствия, чиновница, возглавляя ведомство, организовывала отбор кандидатов из числа местных жителей в Молодежный парламент при Госдуме РФ в Москве, сообщает Служба безопасности Украины

2023-11-02T16:30

2023-11-02T16:30

2023-11-02T16:30

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Служба безопасности Украины собрала доказательства в рамках расследования уголовного дела о коллаборационной деятельности Юлии Величко – министра молодежной политики Луганской народной республики. На эту должность Величко была назначена в июне 2023 года. До этого она была советником председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, а по версии СБУ – " советником главаря террористической организации "ЛНР" Пасечника".Одним из преступлений Величко, по версии Киева, является создание и координация работы молодежного парламента ЛНР: "это псевдоучреждение в публичной плоскости должно создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны юных жителей захваченной Луганщины", – считают правоохранительные структуры Украины.Поскольку Величко находится в России на территории ЛНР, она "скрывается от правосудия". Украинская сторона говорит, что Величко грозит до 10 лет тюрьмы.17 октября СБУ обвинила главу ЛНР Леонида Пасечника в организации "незаконных" выборов в республике. По мнению Киева, законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года. Это доказывает, что он действовал "против национальной безопасности Украины".

https://ukraina.ru/20231017/1050271610.html

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