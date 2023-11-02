СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов - 02.11.2023 Украина.ру
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СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов
СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов - 02.11.2023 Украина.ру
СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов
По версии следствия, чиновница, возглавляя ведомство, организовывала отбор кандидатов из числа местных жителей в Молодежный парламент при Госдуме РФ в Москве, сообщает Служба безопасности Украины
2023-11-02T16:30
2023-11-02T16:30
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Служба безопасности Украины собрала доказательства в рамках расследования уголовного дела о коллаборационной деятельности Юлии Величко – министра молодежной политики Луганской народной республики. На эту должность Величко была назначена в июне 2023 года. До этого она была советником председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, а по версии СБУ – " советником главаря террористической организации "ЛНР" Пасечника".Одним из преступлений Величко, по версии Киева, является создание и координация работы молодежного парламента ЛНР: "это псевдоучреждение в публичной плоскости должно создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны юных жителей захваченной Луганщины", – считают правоохранительные структуры Украины.Поскольку Величко находится в России на территории ЛНР, она "скрывается от правосудия". Украинская сторона говорит, что Величко грозит до 10 лет тюрьмы.17 октября СБУ обвинила главу ЛНР Леонида Пасечника в организации "незаконных" выборов в республике. По мнению Киева, законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года. Это доказывает, что он действовал "против национальной безопасности Украины".
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новости, новости украины, лнр, сбу, служба безопасности украины, уголовное дело, национальная безопасность
Новости, Новости Украины, ЛНР, СБУ, Служба безопасности Украины, уголовное дело, национальная безопасность

СБУ обвинила министра молодежной политики ЛНР в обработке юных депутатов

16:30 02.11.2023
 
министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко
министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко
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По версии следствия, чиновница, возглавляя ведомство, организовывала отбор кандидатов из числа местных жителей в Молодежный парламент при Госдуме РФ в Москве, сообщает Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины собрала доказательства в рамках расследования уголовного дела о коллаборационной деятельности Юлии Величко – министра молодежной политики Луганской народной республики. На эту должность Величко была назначена в июне 2023 года. До этого она была советником председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, а по версии СБУ – " советником главаря террористической организации "ЛНР" Пасечника".
Одним из преступлений Величко, по версии Киева, является создание и координация работы молодежного парламента ЛНР: "это псевдоучреждение в публичной плоскости должно создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны юных жителей захваченной Луганщины", – считают правоохранительные структуры Украины.

"Она агитировала местную молодежь поддержать российскую власть после начала СВО. Кроме того, Величко организовывала отбор кандидатов среди местных коллаборантов в молодежный парламент при Госдуме РФ в Москве. Там юные делегаты проходят идеологическую обработку в пользу Кремля и получают методички по вовлечению своих сверстников из Донбасса в агрессию против Украины", – говорится в тексте сообщения СБУ.

Поскольку Величко находится в России на территории ЛНР, она "скрывается от правосудия". Украинская сторона говорит, что Величко грозит до 10 лет тюрьмы.
17 октября СБУ обвинила главу ЛНР Леонида Пасечника в организации "незаконных" выборов в республике. По мнению Киева, законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года. Это доказывает, что он действовал "против национальной безопасности Украины".
Леонид Пасечник
17 октября, 17:48
СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНРКиев обвиняет Пасечника в том, что законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года
 
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