https://ukraina.ru/20231102/1050713461.html

Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей

Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей - 02.11.2023 Украина.ру

Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей

Украина готовит "пассивную защиту", рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2023-11-02T15:44

2023-11-02T15:44

2023-11-02T15:44

новости

украина

денис шмыгаль

энергетика

обстрелы

защита

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В связи с возрастающими рисками ударов по энергетическим объектам в отопительный сезон, Украина не только усиливает ПВО, но и готовит "пассивную защиту" непосредственно на местах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 ноября в интервью Financial Times.По его словам, в этом году Киев лучше подготовился к обстрелам."На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны", — рассказал Шмыгаль.Также было отмечено, что объекты энергетики, не требующие вентиляции, переместили под землю, а необходимые запчасти хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа для ремонта.Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, рассказали в Верховной Раде.

https://ukraina.ru/20231016/1050196079.html

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новости, украина, денис шмыгаль, энергетика, обстрелы, защита