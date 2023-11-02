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Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной - 02.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
Украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков, сообщила 2 ноября пресс-служба погранслужбы Украины
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
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польша
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пограничная служба украины
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государственная граница
перевозчики
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Польские перевозчики запланировали забастовку на границе с Украиной. Начало страйка назначено на 10 утра третьего ноября. Если раньше перевозчики блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды с Украины. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, пограничники, пограничная служба украины, граница, государственная граница, перевозчики
Новости, Украина, Польша, пограничники, Пограничная служба Украины, граница, государственная граница, перевозчики
Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
Украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков, сообщила 2 ноября пресс-служба погранслужбы Украины
Польские перевозчики запланировали
забастовку на границе с Украиной. Начало страйка назначено на 10 утра третьего ноября. Если раньше перевозчики блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды с Украины. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".
"Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - сообщили в пресс-службе.
Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики требуют:
—вернуть украинским перевозчикам разрешения;
—ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ*;
—невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
—отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС;
—отдельную очередь на всех границах для пустых фур.
*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).