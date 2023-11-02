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Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной - 02.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной

Украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков, сообщила 2 ноября пресс-служба погранслужбы Украины

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

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Польские перевозчики запланировали забастовку на границе с Украиной. Начало страйка назначено на 10 утра третьего ноября. Если раньше перевозчики блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды с Украины. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

https://ukraina.ru/20231030/1050606181.html

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новости, украина, польша, пограничники, пограничная служба украины, граница, государственная граница, перевозчики