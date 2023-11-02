https://ukraina.ru/20231102/1050699332.html

Зеленский продлит действие военного положения на Украине - Железняк

Зеленский продлит действие военного положения на Украине - Железняк - 02.11.2023 Украина.ру

Зеленский продлит действие военного положения на Украине - Железняк

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в парламент указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк

2023-11-02T10:42

2023-11-02T10:42

2023-11-02T10:42

военное положение

новости

ярослав железняк

владимир зеленский

рада

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"Скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней. Для продления нужно одобрение парламента (голосование запланировано уже на следующую неделю). Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - написал он.Депутат напомнил, как происходит процесс: сначала президент подписывает два указа, после их подают на утверждение в Раду. Их рассматривает Комитет по вопросам обороны, затем проходит голосование в зале.

https://ukraina.ru/20230727/1048304952.html

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военное положение, новости, ярослав железняк, владимир зеленский, рада