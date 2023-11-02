Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы - 02.11.2023 Украина.ру
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Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы
Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы - 02.11.2023 Украина.ру
Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы
Все ранее подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет и нет времени на их подготовку. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube
2023-11-02T09:27
2023-11-02T09:28
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По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может и нужно просто уезжать из страны."Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а новые готовить… как их готовить из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, не служили в армии. Значит их просто бросать на растерзание, что и делает Зеленский", - сказал Соскин.По его словам, если уже бросают танки Leopard, то Украина "уже не может сделать ничего"."Чтобы армию готовить лет пять-шесть надо. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или пали смертью храбрых, или ранены… А воевать надо ещё десять лет", - заявил он.С невозможностью победы Украины в конфликте с Россией ранее согласился американский предприниматель Илон Маск.
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новости, украина, всу, потери всу, сво
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО

Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы

09:27 02.11.2023 (обновлено: 09:28 02.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Все ранее подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет и нет времени на их подготовку. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube
По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может и нужно просто уезжать из страны.
"Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а новые готовить… как их готовить из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, не служили в армии. Значит их просто бросать на растерзание, что и делает Зеленский", - сказал Соскин.
По его словам, если уже бросают танки Leopard, то Украина "уже не может сделать ничего".
"Чтобы армию готовить лет пять-шесть надо. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или пали смертью храбрых, или ранены… А воевать надо ещё десять лет", - заявил он.
С невозможностью победы Украины в конфликте с Россией ранее согласился американский предприниматель Илон Маск.
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