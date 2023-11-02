https://ukraina.ru/20231102/1050695926.html

Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы

Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы - 02.11.2023 Украина.ру

Украинская армия лишилась всех подготовленных солдат - экс-советник Кучмы

Все ранее подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет и нет времени на их подготовку. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube

2023-11-02T09:27

2023-11-02T09:27

2023-11-02T09:28

новости

украина

всу

потери всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:73:1441:883_1920x0_80_0_0_1beba3bb4e0f1bd3aa9501202410046e.jpg

По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может и нужно просто уезжать из страны."Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а новые готовить… как их готовить из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, не служили в армии. Значит их просто бросать на растерзание, что и делает Зеленский", - сказал Соскин.По его словам, если уже бросают танки Leopard, то Украина "уже не может сделать ничего"."Чтобы армию готовить лет пять-шесть надо. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или пали смертью храбрых, или ранены… А воевать надо ещё десять лет", - заявил он.С невозможностью победы Украины в конфликте с Россией ранее согласился американский предприниматель Илон Маск.

https://ukraina.ru/20231102/1050689636.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, потери всу, сво