https://ukraina.ru/20231102/1050694343.html

Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС

Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС - 02.11.2023 Украина.ру

Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:08

израиль

зарубежье

эммануэль макрон

захарова

новости

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"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова.Она отметила, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, "которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом"По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира".Захарова заметила, что если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН""Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова.Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.

https://ukraina.ru/20231101/1050675367.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, зарубежье, эммануэль макрон, захарова, новости