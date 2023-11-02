https://ukraina.ru/20231102/1050694343.html
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС - 02.11.2023 Украина.ру
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости
2023-11-02T08:00
2023-11-02T08:00
2023-11-02T08:08
израиль
зарубежье
эммануэль макрон
захарова
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова.Она отметила, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, "которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом"По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира".Захарова заметила, что если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН""Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова.Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.
https://ukraina.ru/20231101/1050675367.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, зарубежье, эммануэль макрон, захарова, новости
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС
08:00 02.11.2023 (обновлено: 08:08 02.11.2023)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости
"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова.
Она отметила, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, "которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом"
По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира".
Захарова заметила, что если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.
"Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов", - указала официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН"
"Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.