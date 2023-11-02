Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС - 02.11.2023 Украина.ру
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Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС - 02.11.2023 Украина.ру
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости
2023-11-02T08:00
2023-11-02T08:08
израиль
зарубежье
эммануэль макрон
захарова
новости
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"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова.Она отметила, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, "которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом"По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира".Захарова заметила, что если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН""Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова.Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.
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израиль, зарубежье, эммануэль макрон, захарова, новости
Израиль, Зарубежье, Эммануэль Макрон, Захарова, Новости

Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС

08:00 02.11.2023 (обновлено: 08:08 02.11.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости
"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова.
Она отметила, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, "которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом"
По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира".
Захарова заметила, что если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.
"Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов", - указала официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН"
"Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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ИзраильЗарубежьеЭммануэль МакронЗахароваНовости
 
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