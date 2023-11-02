https://ukraina.ru/20231102/1050692528.html
Артиллерия ВСУ за сутки 44 раза обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за сутки 44 раза обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 02.11.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ за сутки 44 раза обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-02T03:59
2023-11-02T03:59
2023-11-02T04:00
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм , ударного БПЛА. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девушки и ранении четырёх человек в Донецке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раза. Всего было выпущено 168 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, артиллерия
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, артиллерия
Артиллерия ВСУ за сутки 44 раза обстреляла территорию ДНР – СЦКК
03:59 02.11.2023 (обновлено: 04:00 02.11.2023)
Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм , ударного БПЛА. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девушки и ранении четырёх человек в Донецке.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раза. Всего было выпущено 168 единиц различных боеприпасов.