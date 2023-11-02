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Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - 02.11.2023 Украина.ру

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

Прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли постановило правительство Белоруссии. Об этом говорится на национальном правовом интернет-портале

2023-11-02T01:35

2023-11-02T01:35

2023-11-02T01:35

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Уточняется, что МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу в среду, 1 ноября. Напомним, из межправительственного соглашения о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли Украина вышла в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью. Этот документ был подписан сторонами 25 ноября 1998 года в Москве.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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