Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - 02.11.2023 Украина.ру
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Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - 02.11.2023 Украина.ру
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии
Прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли постановило правительство Белоруссии. Об этом говорится на национальном правовом интернет-портале
2023-11-02T01:35
2023-11-02T01:35
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Уточняется, что МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу в среду, 1 ноября. Напомним, из межправительственного соглашения о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли Украина вышла в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью. Этот документ был подписан сторонами 25 ноября 1998 года в&nbsp;Москве.
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новости, украина, россия, белоруссия
Новости, Украина, Россия, Белоруссия

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

01:35 02.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Драчев / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Автопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Виктор Драчев
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Прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли постановило правительство Белоруссии. Об этом говорится на национальном правовом интернет-портале
"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, подписанного в Бресте 18 июня 2001 года", – сказано в сообщении.
Уточняется, что МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу в среду, 1 ноября.
Напомним, из межправительственного соглашения о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли Украина вышла в ноябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью. Этот документ был подписан сторонами 25 ноября 1998 года в Москве.
 
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