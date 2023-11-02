Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев
05:10 02.11.2023 (обновлено: 09:30 02.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
СВО затевалась, чтобы принудить Украину выполнять условия России. По мере того, как западная поддержка будет снижаться, она станет более сговорчивой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для Запада свет на Украине не сошелся и ей постепенно снижают финансирование. А это ключевая вещь. Украинский тыл — это Запад, а без тыла фронт быстро умирает, рассказал эксперт.
По мере того как западная поддержка будет снижаться, Украина станет более сговорчива. А если одновременно с ослаблением тыла будет слабеть ее армия, будет больше возможностей, чтобы ее громить, добавил он.
"Я много раз говорил, что территория Украины нам нужна в последнюю очередь. Киев сам по себе нам не нужен. Нам надо брать Киев, если по-другому не удастся добиться целей СВО. А одна из целей СВО — демилитаризация. А демилитаризация — это разгром армии", - подчеркнул Полетаев.
Высший приоритет для России — лишить Украину западной поддержки. И союз Киева и Запада уже рушится благодаря нашим действиям, заключил собеседник издания.
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