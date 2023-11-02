https://ukraina.ru/20231102/1050681353.html

Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев

Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев - 02.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев

СВО затевалась, чтобы принудить Украину выполнять условия России. По мере того, как западная поддержка будет снижаться, она станет более сговорчивой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-11-02T05:10

2023-11-02T05:10

2023-11-02T09:30

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Для Запада свет на Украине не сошелся и ей постепенно снижают финансирование. А это ключевая вещь. Украинский тыл — это Запад, а без тыла фронт быстро умирает, рассказал эксперт.По мере того как западная поддержка будет снижаться, Украина станет более сговорчива. А если одновременно с ослаблением тыла будет слабеть ее армия, будет больше возможностей, чтобы ее громить, добавил он.Высший приоритет для России — лишить Украину западной поддержки. И союз Киева и Запада уже рушится благодаря нашим действиям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050659193.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запад, киев, армия, фронт, всу, вс рф