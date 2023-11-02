Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев - 02.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев
Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев - 02.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев
СВО затевалась, чтобы принудить Украину выполнять условия России. По мере того, как западная поддержка будет снижаться, она станет более сговорчивой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T05:10
2023-11-02T09:30
новости
украина
запад
киев
армия
фронт
всу
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Для Запада свет на Украине не сошелся и ей постепенно снижают финансирование. А это ключевая вещь. Украинский тыл — это Запад, а без тыла фронт быстро умирает, рассказал эксперт.По мере того как западная поддержка будет снижаться, Украина станет более сговорчива. А если одновременно с ослаблением тыла будет слабеть ее армия, будет больше возможностей, чтобы ее громить, добавил он.Высший приоритет для России — лишить Украину западной поддержки. И союз Киева и Запада уже рушится благодаря нашим действиям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050659193.html
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новости, украина, запад, киев, армия, фронт, всу, вс рф
Новости, Украина, Запад, Киев, армия, фронт, ВСУ, ВС РФ

Эксперт объяснил, почему если Россия не уничтожит под корень ВСУ, ей придется брать Киев

05:10 02.11.2023 (обновлено: 09:30 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СВО затевалась, чтобы принудить Украину выполнять условия России. По мере того, как западная поддержка будет снижаться, она станет более сговорчивой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для Запада свет на Украине не сошелся и ей постепенно снижают финансирование. А это ключевая вещь. Украинский тыл — это Запад, а без тыла фронт быстро умирает, рассказал эксперт.
По мере того как западная поддержка будет снижаться, Украина станет более сговорчива. А если одновременно с ослаблением тыла будет слабеть ее армия, будет больше возможностей, чтобы ее громить, добавил он.
"Я много раз говорил, что территория Украины нам нужна в последнюю очередь. Киев сам по себе нам не нужен. Нам надо брать Киев, если по-другому не удастся добиться целей СВО. А одна из целей СВО — демилитаризация. А демилитаризация — это разгром армии", - подчеркнул Полетаев.
Высший приоритет для России — лишить Украину западной поддержки. И союз Киева и Запада уже рушится благодаря нашим действиям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
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Илья Мощанский: Россия в Авдеевке устраивает ВСУ эффект "синего трактора", подготовив сюрприз на Днепре ВСУ будут держать Авдеевку до последнего. Но если мы подтянем туда больше артиллерии и авиации, мы их постепенно разбомбим, как в Артемовске, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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