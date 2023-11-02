Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ
На Херсонском направлении Киев пытается действовать за счет активности диверсионных групп. Это линия фронта, которая проходит по реке и там надо держать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В целом десанты ВСУ через Днепр являются медийной историей. Возможно, что Украина планировала такую операцию одновременно с "контрнаступом". Но наступление ВСУ провалилось, а десант все равно надо было как-то задействовать, рассказал эксперт.
У ВСУ для этого были подготовленные плавсредства и натренированные люди. Если бы они не задействовали эти переправочные средства, их бы просто разбомбили, добавил он.
"Очень многие летом смеялись над нашими "шушпанцерами" (МТ-ЛБ с приваренными орудийными башнями), но для статичной линии обороны против диверсионных групп это нормальный подход. Учитывая, что у противника авиации нет", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас к ВСУ появляются ударные FPV-дроны, которые становятся проблемой для бойцов. Но глубина обороны позволяет контролировать деятельность противника на берегу. Если сотне украинцев получается высадиться, то эти прорывы быстро купируют, заключил собеседник издания.
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Вчера, 14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения этих задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов