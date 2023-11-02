Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050677378.html
Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ
Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ
На Херсонском направлении Киев пытается действовать за счет активности диверсионных групп. Это линия фронта, которая проходит по реке и там надо держать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T05:00
2023-11-02T05:00
новости
днепр
херсон
десант
дрг
диверсанты
дроны
оборона
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:482:2730:2018_1920x0_80_0_0_65b20f315359883c59d79900d741f021.jpg
В целом десанты ВСУ через Днепр являются медийной историей. Возможно, что Украина планировала такую операцию одновременно с "контрнаступом". Но наступление ВСУ провалилось, а десант все равно надо было как-то задействовать, рассказал эксперт.У ВСУ для этого были подготовленные плавсредства и натренированные люди. Если бы они не задействовали эти переправочные средства, их бы просто разбомбили, добавил он.Сейчас к ВСУ появляются ударные FPV-дроны, которые становятся проблемой для бойцов. Но глубина обороны позволяет контролировать деятельность противника на берегу. Если сотне украинцев получается высадиться, то эти прорывы быстро купируют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050676444.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_11e88257bfc6b4e7fefcae56c50d4e66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, херсон, десант, дрг, диверсанты, дроны, оборона, всу
Новости, Днепр, Херсон, десант, ДРГ, диверсанты, дроны, оборона, ВСУ

Военный эксперт о том, как Украина устроила "медийную историю" на Днепре, чтобы скрыть провал ВСУ

05:00 02.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS)
 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564
Читать в
На Херсонском направлении Киев пытается действовать за счет активности диверсионных групп. Это линия фронта, которая проходит по реке и там надо держать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В целом десанты ВСУ через Днепр являются медийной историей. Возможно, что Украина планировала такую операцию одновременно с "контрнаступом". Но наступление ВСУ провалилось, а десант все равно надо было как-то задействовать, рассказал эксперт.
У ВСУ для этого были подготовленные плавсредства и натренированные люди. Если бы они не задействовали эти переправочные средства, их бы просто разбомбили, добавил он.
"Очень многие летом смеялись над нашими "шушпанцерами" (МТ-ЛБ с приваренными орудийными башнями), но для статичной линии обороны против диверсионных групп это нормальный подход. Учитывая, что у противника авиации нет", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас к ВСУ появляются ударные FPV-дроны, которые становятся проблемой для бойцов. Но глубина обороны позволяет контролировать деятельность противника на берегу. Если сотне украинцев получается высадиться, то эти прорывы быстро купируют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 14:28
Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения этих задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиДнепрХерсондесантДРГдиверсантыдроныоборонаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния