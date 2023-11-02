"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
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"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке
"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке
В Авдеевке нет стремительных прорывов и глубокого вклинения танковых соединений. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:20
2023-11-02T04:20
новости
авдеевка
днр
укрепления
оборона
наступление
штурм
штурмовик
завод
подвалы
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В Авдеевке складывается точно такая же ситуация, как и на всем фронте. Пока у ВС РФ нет стремительных прорывов, потому что не хватает мощного кулака, чтобы пробить оборону. Для прорыва России не хватает численного превосходства, рассказал эксперт.А преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому подразделениям в Авдеевке приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, добавил он.Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция. Там куча подвалов для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, днр, укрепления, оборона, наступление, штурм, штурмовик, завод, подвалы
Новости, Авдеевка, ДНР, укрепления, Оборона, наступление, штурм, штурмовик, завод, подвалы

"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке

04:20 02.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Авдеевке нет стремительных прорывов и глубокого вклинения танковых соединений. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В Авдеевке складывается точно такая же ситуация, как и на всем фронте. Пока у ВС РФ нет стремительных прорывов, потому что не хватает мощного кулака, чтобы пробить оборону. Для прорыва России не хватает численного превосходства, рассказал эксперт.
А преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому подразделениям в Авдеевке приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, добавил он.
"Это муторно, долго и не очень зрелищно. Хотя мне кажется, что это правильно. Авдеевку строили с 2015 года. А местный коксохим — это город с огромными подземельями. Там под железной дорогой тоннели в несколько полос. По ним ездили автомобили, которые подвозили руду и вывозили готовую продукцию", - отметил Полетаев.
Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция. Там куча подвалов для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 11:01
Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и ХерсонЕсть ли у России мобилизационные резервы для наступления? Когда русская армия возьмет Авдеевку? Почему спецоперация возрождает дух казачества? Как проходит интеграция новых регионов в законодательное поле России?
 
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