https://ukraina.ru/20231102/1050671828.html

"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке

"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру

"Муторно и долго": военный эксперт раскрыл, почему Россия не может собрать "ударный кулак" в Авдеевке

В Авдеевке нет стремительных прорывов и глубокого вклинения танковых соединений. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-11-02T04:20

2023-11-02T04:20

2023-11-02T04:20

новости

авдеевка

днр

укрепления

оборона

наступление

штурм

штурмовик

завод

подвалы

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В Авдеевке складывается точно такая же ситуация, как и на всем фронте. Пока у ВС РФ нет стремительных прорывов, потому что не хватает мощного кулака, чтобы пробить оборону. Для прорыва России не хватает численного превосходства, рассказал эксперт.А преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому подразделениям в Авдеевке приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, добавил он.Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция. Там куча подвалов для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050670623.html

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новости, авдеевка, днр, укрепления, оборона, наступление, штурм, штурмовик, завод, подвалы