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Дмитрий Лелюшенко: запорожский казак во главе танковой армии

Дмитрий Лелюшенко: запорожский казак во главе танковой армии - 02.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Лелюшенко: запорожский казак во главе танковой армии

В социальных сетях, да и в публицистике нередко, к сожалению, можно прочитать, что украинцы – генетические предатели, "криптобандеровцы" и ещё какую-то дичь. Всегда хочется, чтобы автор такого перла сказал бы это в лицо, да вот хотя бы генералу армии Дмитрию Лелюшенко. Рот бы открылся?

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

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Дмитрий Данилович Лелюшенко родился 2 ноября 1901 года на хуторе Ново-Кузнецовском Мечетинской станицы Области Войска Донского в семье "иногороднего" Данилы Ивановича Лелюшенко.Иногородними в Области Войска Донского называли живших на её территории людей, которые не являлись потомственными донскими казаками. Общество было сословным, а потому казаки на иногородних практически не женились и не отдавали за них своих дочерей. Учились и жили казаки и иногородние фактически раздельно.Род Дмитрия происходил из казаков, но не донских, а запорожских. После того, как в 1775 году Екатерина Вторая ликвидирована Сечь, они отправились на Дон.Дед Дмитрия был кузнецом, отец тоже перенял кузнечное мастерство. Братья же мальчика уже владели самыми разными профессиями: старший Иван стал учителем. Дмитрий в 1912 году закончил три класса церковно-приходской школы, этим его начальное и среднее образование и ограничилось.С помощью брата Ильи он освоил паровой локомобиль, который приводил в движение хуторскую молотилку. Затем двоюродный брат Спиридон, работавший у помещика Королькова шофёром, взял Диму к себе подмастерьем. Он два года сначала мыл машину, потом ему доверили её смазывать, собирать и разбирать. Иногда после очередного ремонта при обкатке Спиридон давал брату немного проехаться за рулём.В 1914 году старших братьев забрали на фронт, и дома, кроме Дмитрия, остались только мать, отец-калека и сестра.28 апреля 1919 года Дмитрий вместе с братом Ильёй присоединился к 21-му кавалерийскому полку 4-й кавдивизии Семёна Михайловича Будённого. Остальные братья Лелюшенко вступили в ряды Красной Армии годом раньше — "иногородние" тяготели к красным.За время войны Дмитрий дослужился только до должности командира отделения. Начав с боёв на Дону и под Царицыном, он громил войска атаманов Мамонтова и Шкуро под Воронежем, освобождал Ростов, воевал против Врангеля и поляков, гонялся по Украине за отрядами батьки Махно.После войны Дмитрий решил строить карьеру военного: в 1923 году он поступил в Военно-политическое училище им. Ф. Энгельса в Петрограде, и через два года стал политруком пулемётного эскадрона в 21-м кавполке 4-й кавдивизии.Однако ему хотелось стать не комиссаром, а командиром, поэтому он в 1927 году экстерном закончил полный курс 2-го Ленинградского командно-кавалерийского училища, а два года спустя поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе. Учась на третьем курсе, Дмитрий женился на студентке Института цветных металлов и золота Дзанатхан Гутновой. Вскоре она родила ему сына Бориса, в будущем ведущего инженера-ракетостроителя.В 1933 году Лелюшенко закончил академию по бронетанковому профилю и получил назначение на должность заместителя начальника оперотдела штаба 1-й механизированной бригады.Однако ему не хотелось на штабную работу. Лелюшенко обратился напрямую к своему бывшему комдиву маршалу Будённому, и молодого командира направили командовать танковой ротой. За пять лет Лелюшенко "вырос" до командира 39-й отдельной лёгкотанковой бригады.В этой должности он принял участие в освобождении Западной Белоруссии, за что досрочно получил звание полковника, а в ноябре того же года его бригада отправилась на Карельский перешеек, где в районе реки Тайпалеен-йоки (современная река Бурная — южный рукав Вуоксы) вступила в сражение с финскими войсками.Бои показали, что лёгкие танки Т-26 для современных условий боя не годятся — зенитные автоматы, 20-мм "эрликоны" и 40-мм "бофорсы", легко прошивали их лобовую броню. Лелюшенко распорядился экранировать уцелевшие танки бронёй подбитых машин, и этот опыт оказался вполне удачным. Каждый из таких Т-26 уничтожил по 2-3 вражеских ДОТа, причём танкисты потерь не понесли.За эти бои Дмитрия Даниловича наградили орденом Красного Знамени.11 февраля 1940 года на перешейке началось новое наступление. Танки бригады Лелюшенко уничтожили 15 ДОТов. За успешный прорыв линии Маннергейма командиру 39-й бригады присвоили звание Героя Советского Союза. Его фамилию запомнил сам Иосиф Сталин.Несколько месяцев спустя бригада Лелюшенко приняла участие в освободительном походе в Прибалтику. Вскоре он получил под своё начало 1-ю Московскую пролетарскую мотострелковую дивизию, получил звание комбрига, а затем генерал-майора. В феврале 1941 года его назначили командиром 21-го механизированного корпуса (мк), который ещё предстояло сформировать. Закончить формирование не успели, на начало войны из положенных по штату 1031 танков у корпуса было 98 БТ-7 и Т-26.21 июня Лелюшенко вызвали в Москву с тем, чтобы на следующий день он явился на приём к начальнику оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанту Николаю Фёдоровичу Ватутину. Утром в управлении Лелюшенко сообщили, что началась война — он получил приказ отбыть обратно к корпусу.21-й мк вступил в бой 28 июня. Стремительной контратакой он выбил противника из Двинска (современный Даугавпилс).Удержать Двинск бойцы Лелюшенко не смогли, но задержали немецкое наступление до 2 июля, что в Москве и заметили, и оценили. В дальнейшем корпус участвовал в контрударе под Сольцами, после которого почти полностью лишился своей матчасти и в августе был расформирован.Дмитрия Даниловича назначили начальником Управления формирования и комплектования автобронетанковых войск, но ненадолго — 1 октября его вызвал к себе Сталин. Генералу приказали срочно сдать дела и отправляться в район Мценска принимать под командование соединения формирующегося 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса (гв. ск).Включённая в его состав 4-я танковая бригада (тбр) полковника Михаила Ефимовича Катукова, прикрывая развёртывание корпуса, 4 октября вступила в тяжелейшие бои под Орлом, в районе посёлка Первый Воин и в Мценске. За неделю боёв с ней немцы понесли тяжелейшие потери. Здесь Катуков впервые применил свою знаменитую тактику танковых засад.Лелюшенко получил приказ остановить рвавшиеся к Туле со стороны Орла танки 2-й танковой группы Гудериана, и его корпус успешно выполнял эту задачу, но уже 8 октября генерал получил приказ о новом назначении — командующим формирующейся 5-й армии, в которую выехал через три дня. Она должна была срочно занять оборону в районе Можайска. Именно соединения и части армии Лелюшенко 13 октября вступили в бой на Бородинском поле.На Кубинском полигоне по просьбе Лелюшенко разыскали 18 неисправных танков Т-28 с рабочими пушками. Их отбуксировали на передовую и вкопали в землю, в основном у Бородино, превратив в ДОТы.Долго пробыть командармом в этот раз Дмитрию Даниловичу не удалось, 16 октября вражеские танки прорвались на НП 5-й армии, в бою он был ранен.После излечения 18 ноября Лелюшенко назначили командовать 30-й армией. Она освободила город Клин. В январе 1942 года Дмитрий Данилович получил звание генерал-лейтенанта. Соединения Лелюшенко штурмовали Ржев, но город так и не взяли.В ноябре 1942 года генерал получил новое назначение, под его командование отдали 1-ю гвардейскую армию Юго-Западного фронта (ЮЗФ). В начавшемся 19 ноября наступлении под Сталинградом соединения Лелюшенко прикрыли правый фланг ударной группировки фронта. Впоследствии вместе с 5-й танковой армией (ТА) 1-я гв. А образовала внешний фронт окружения сталинградского "котла". Через месяц армию переименовали в 3-ю гвардейскую.В этих боях в ногу Лелюшенко угодила разрывная пуля, но он остался в строю, и проходил с осколками пули в теле полгода.Армия участвовала в Ворошиловградской наступательной, а затем в Харьковской оборонительной операции.Во время передышки Лелюшенко наконец заставили отправиться в Москву в госпиталь извлекать осколки разрывной пули.В строй Лелюшенко вернулся в августе 1943 года, когда в сражении на Курской дуге наметился коренной перелом. Вступив снова в командование 3-й гв. А, которая сражалась в составе Юго-Западного, а затем 4-го Украинского фронта, он освобождал Донбасс, Запорожье, принимал участие в Никопольско-Криворожской операции.7 марта 1944 года Лелюшенко вызвали в Москву. Сталин наградил его орденом Богдана Хмельницкого I-й степени, и предложил принять командование над 4-й ТА. Уже 10 марта Лелюшенко вступил в должность, приняв командование над соединениями, которые в это время принимали участие в Проскуровско-Черновицкой операции.25 марта танки входившего в армию Лелюшенко 10-го гв. тк ворвались в областной (сейчас – районный) центр город Каменец-Подольский. С 28 марта по 2 апреля за Каменец-Подольский, Жердье, Оринин, Жванец, а также ряд других транспортных узлов развернулись ожесточённые бои. Соединения 4-й ТА выдержали 16 ожесточённых атак.Каменец-Подольск отстояли, но немецкой 1-й ТА удалось вырваться из окружения, однако она потеряла много людей и танков. Кроме того, крупная группировка немцев была уничтожена в Тернополе.Следом за Черновицко-Проскуровской последовали Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская и Висло-Одерская операции.С 18 марта 1945 года 4-я ТА получила звание гвардейской с сохранением номера. Уже в качестве гвардейской армия приняла участие в Верхне-Силезской и Берлинской операциях, а также в освобождении Праги.После войны Дмитрий Данилович продолжил карьеру — в 1959 году он стал генералом армии, с января 1956 года командовал войсками Забайкальского, а с 1958 года — Уральского военных округов. Четыре года возглавлял ЦК ДОСААФ, с июня 1964 года служил военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.Потомок запорожских казаков Дмитрий Данилович Лелюшенко прожил долгую плодотворную жизнь, славно послужил своей Родине и внёс значительный вклад в освобождение своей исторической родины — Украины. Теперь современные украинские власти таких, как он, называют советскими оккупантами. Ушёл из жизни "оккупант" в преклонном возрасте в 85 лет, не оставляя активной общественной деятельности, окружённый уважением и почётом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, гражданская война, танк