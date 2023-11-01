https://ukraina.ru/20231101/1050681660.html

Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду

Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду - 01.11.2023 Украина.ру

Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду

31 октября по запросу Франции и Эквадора состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине

2023-11-01T17:15

2023-11-01T17:15

2023-11-01T17:15

эксклюзив

совбез оон

небензя

украина

ближний восток

сергей кислица

спецоперация

зерновая сделка

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У Запада во всём виновата Россия. Как обычноРамеш Раджасингхам, выступивший от имени заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, заявил, что более 40% населения Украины – около 18 миллионов человек, – сейчас нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи. Свои дома покинули 10 миллионов человек – это и беженцы, и внутренне перемещённые лица. С начала военной спецоперации Всемирная организация здравоохранения подтвердила 1300 нападений на медицинские учреждения (на 55% выше общемировых показателей), в результате этих атак погибли 111 медиков и пациентов."Разрушительные последствия непрекращающихся атак на гражданских лиц и гражданские объекты не ограничиваются этим. Значительные повреждения и разрушения критически важной инфраструктуры продолжают сказываться на доступе населения к электричеству, отоплению, воде и средствам связи. Особенную тревогу это вызывает на фоне приближения зимы, когда температура может опускаться до -20 градусов по Цельсию", – добавил докладчик, выступавшим первым на заседании.Эти тезисы дружно подхватили представители западных стран и их союзники. Россию обвиняли в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, из-за чего мирное население лишено доступа к водо- и теплоснабжению, а также в страданиях украинского народа, создании угрозы глобальной продовольственной безопасности из-за выхода из зерновой сделки. Только никто не упомянул, что черноморская инициатива прекратила своё существование из-за невыполнения той части, которая касается обеспечения доступа на мировой рынок российских удобрений и продовольственной продукции, в отличие от налаженного экспорта украинского зерна, а Россия играет на продовольственном рынке гораздо более значительную роль, чем Украина – удобрения из РФ и Белоруссии просто необходимы для сельскохозяйственных рынков, что признают эксперты из разных стран.В антироссийской агонии Украина приплела всёС большим удовольствием антироссийскую риторику подхватил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.В своём выступлении он обратил внимание на то, что Украина – одна из самых загрязнённых стран мира из-за российских мин и неразорвавшихся снарядов. Однако наибольшую опасность в этом контексте представляют кассетные боеприпасы – они могут сдетонировать спустя даже несколько лет, таким образом создавая угрозу для мирных жителей, в том числе детей. Кассетные боеприпасы ВСУ получают от Запада – и применяют в ходе боевых действий.Усвоив посыл американских и европейских чиновников, Кислица не требовал, а тонко намекнул, что поставки систем ПВО для ВСУ надо бы увеличить. Рассказал, как Авдеевка, где раньше проживало около 30 000 человек, превратилась в руины, и выдвинул тезис о невозможности прекращения огня без освобождения "оккупированных территорий".Эта логика полностью вписывается в опубликованный накануне рассказ корреспондента американского журнала Time Саймона Шустера, общавшегося в Киеве с окружением президента Украины Владимира Зеленского после его сентябрьского визита в США: глава государства всё сильнее верит в победу Украины над Россией и запретил даже упоминать о возможности заключения мирного соглашения, отказываясь признавать правду о провалах ВСУ на фронте.На заседании о гуманитарной ситуации на Украине, на котором, по логике вещей, должны решать, как помочь нуждающимся жителям, дипломат приплёл всё: и ближневосточный конфликт – сказав, что "как для ХАМАС, так и для России террор – предпочтительное средство", – и беспорядки в Махачкале.Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что акции в Дагестане были инспирированы через соцсети с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, Кислица заявил: "Поверьте, если бы мы могли направить тысячи российских бандитов, мы бы точно направили их против тех, кто убивает граждан Украины и посылает их на линию фронта в качестве пушечного мяса".А говоря о прошедшей 28-29 октября на Мальте 3-й международной встречи по "формуле мира" Зеленского, он вспомнил, что в эти дни отмечается 79-я годовщина освобождения Украины от немецко-фашистских оккупантов, что удалось, по словам дипломата, благодаря объединению украинцев с другими народами в коллективной борьбе против сил зла – "и это единство дало необходимую силу для победы над нацизмом и привлечения к ответственности виновных в таких чудовищных преступлениях как Холокост".Возможно, Кислица хотел донести до общественности тезис о том, что мировое сообщество помогло Украине одержать победу над оккупантами тогда, поможет и сейчас (Россию украинские чиновники именуют не иначе, как "оккупант"). Только получается, что "спасибо" говорить нужно народам СССР, которые участвовали в освобождении территорий всех республик, УССР в том числе.К слову, та самая встреча на Мальте, проходившая за закрытыми дверями, как написало агентство Bloomberg, завершилась провалом: перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга Киеву не удалось, ряд участников требуют приглашать на мероприятия подобного формата Россию."Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой. Мир означает восстановление уважения к Уставу ООН. Мир – это освобождение нашего народа от ужасов российской машины террора, единственный способ полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, это также единственно верное решение, гарантирующее мировую безопасность", – утверждает Кислица.Пир во время чумы на Украине и страшная реальность Ближнего Востока"У украинской клики, как мы все сегодня прекрасно знаем, была не одна возможность заставить пушки замолчать. Для этого нужно было, прежде всего, прекратить начатую более 9 лет назад войну против мирного населения Донбасса, отказаться от героизации нацистских пособников, ответственных за гибель сотен тысяч евреев, цыган, поляков, русских и украинцев, а также предоставить всему населению страны без исключения и дискриминации те права, которыми по умолчанию пользуются жители подавляющего большинства других государств, в том чсле внутри ЕС, в который Украина так отчаянно стремится вступить. Иными словами, перестать быть "анти-Россией" и вернуться к нормальному, цивилизованному и добрососедскому развитию", – заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая украинскому коллеге.Минские соглашения Киев даже не думал выполнять изначально, а подписание уже согласованного мирного соглашения правительственных делегаций РФ и Украины весной 2022 года было сорвано по указке Соединённых Штатов. Пойти поперёк воли своего главного спонсора Банковая не смогла.Вместо урегулирования конфликта украинские власти "выклянчивают всё новую и новую западную военную помощь". Для этого, по словам Небензи, им нужны резонансные трагедии, которые могли бы разжалобить западную публику, поэтому за российские удары Киев и "его кукловоды" выдают падающие на гражданские объекты ракеты украинской ПВО. Хотя множество фактов и видеодоказательств говорят об обратном."А если и этих ударов нет, то тогда в ход идут гнусные рукотворные трагедии типа Бучи, Краматорска или Константиновки. Опровержения их авторов и устроителей не смущают, главное – запустить в массы очередную ложь о России и выклянчить новое оружие", – добавил Небензя.Так, в начале апреля 2022 года украинские власти обвинили Россию в убийстве мирных жителей Бучи Киевской области — кадры лежащих на земле тел со связанными руками мгновенно разлетелись по интернету и западным СМИ. Однако российские военные покинули город 30 марта, что на следующий день в видеообращении подтвердил мэр города Анатолий Федорук, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах людей. Как подчёркивало Министерство обороны РФ, пока Буча была под контролем России, ни один местный житель не пострадал.Журналист, бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке первым из западных репортёров публично заявил, что это была провокация ВСУ. Он видел своими глазами, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом. За этот рассказ мужчина подвергся уголовному преследованию во Франции и покушению со стороны украинских националистов в Стамбуле, после чего он обратился к России за политическим убежищем и выразил желание работать в Донецке.И все эти пропагандистские усилия Украины подхватывают делегации западных стран в Совете Безопасности ООН, запрашивающие заседания раз-два в месяц, да ещё и ссылаются на специально подготовленные по этому поводу доклады различных структур из Киева, Вашингтона, Лондона, Брюсселя, занимающихся пропагандой и разработкой русофобских нарративов, отметил Небензя. Вот так и распространяют наглую ложь о неизбирательных ударах, изнасилованиях, похищениях детей, в том числе на площадках ООН.В то время как Киев утверждает, что Россия насильно вывозит детей на свою территорию, для многих стал откровением рассказ российских дипломатов здесь же, в Совете Безопасности, что в Европе из семей украинских беженцев изымают детей – причём это явление приобрело массовый характер.В результате десятки украинских семей обратились с просьбой помочь вернуть детей, отобранных на Западе, в постоянное представительство РФ при ООН. Об этом сообщил 29 октября директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. По рассказам людей, ранее украинская сторона намекала им на наличие неких "проблем политического измерения", из-за которых, предположительно, представители западных структур и изымали детей из семей.Доклады о ситуации на Украине штампуются, но сведений о разрушенной инфраструктуре и жертвах среди мирного населения Донбасса в ходе военной операции ВСУ, начатой в 2014 году, нет. А за 8 лет, как сообщил Небензя, в регионе разрушено или повреждено не менее 50 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Если брать период с февраля 2022 года, то речь идёт о более 16 тысячах жилых домостроений, почти 3,5 тысячах объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 180 медицинских учреждений, 1100 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения."Однако никто из наших западных коллег за все последние годы не сказал об этом ни слова. Опасаясь гнева Вашингтона, Лондона или Брюсселя, ООН стыдливо молчит, ведь ничто не должно ставить под сомнение оправданность поставок западного оружия погрязшему в коррупции режиму в Киеве, а факты о том, что оно используется для убийства мирных жителей, или распродаётся, обогащая украинскую власть, могут повлиять на настроения западных избирателей", – заявил постоянный представитель РФ при ООН.А всем, кто кричит о неизбирательных ударах российских войск по украинским городам, дипломат посоветовал не полениться и залезть в интернет, почитать украинские новости и посмотреть телевидение."Там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания, практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходит транспорт, работают школы и госпитали. Разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действий украинской ПВО.И это спустя почти 2 года СВО, которую мы начали для того чтобы остановить войну киевского режима против населения Донбасса. Высокоточным ударам подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом киевского режима, включая склады боеприпасов и расположения ВСУ, замаскированные под магазины, гостиницы, зернохранилища и т.д.", – подчеркнул Небензя.Совершенно иначе выглядит сектор Газа, который Израиль "пытается сравнять с землёй" в течение всего лишь 3 недель: разрушенные и сожжённые дотла города, больницы, школы, как это было в иракской Фаллудже или сирийской Ракке. Когда ВС США проводили военные операции, количество погибших, среди которых очень много детей, заставляет весь незападный мир содрогнуться, добавил он."Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос: сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Сколько раз попытались созвать по этому поводу заседание Совета Безопасности? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем. А, зная его, прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слёз, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия", – заявил Небензя.Когда ситуация в секторе Газа достигала критической точки, Совет Безопасности ООН не смог принять резолюции, направленные на оказание пострадавшим гуманитарной помощи – именно из-за позиции Запада. Против проекта, разработанного Бразилией, США голосовали, поскольку в тексте не упоминается право Израиля на самооборону, поясняла глава делегации Линда Томас-Гринфилд, хотя документы по гуманитарным вопросам максимально не политизируются, в них говорится о доставке товаров первой необходимости, медикаментов и т.п. Российский проект на эту тему, призывавший к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня, также не приняли из-за нехватки голосов, прежде всего лагеря западных стран, требовавших осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Зато группа арабских стран поддержала российскую инициативу, сообщал постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур, а к бразильской были вопросы. Тем временем в больницах сектора Газа заканчивались медикаменты, из-за отсутствия энергообеспечения приходилось отключать пациентов от аппаратов поддержания жизнедеятельности."Наш вам совет: вместо этого циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа, а именно: не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", – подытожил Небензя.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, небензя, украина, ближний восток, сергей кислица, спецоперация, зерновая сделка