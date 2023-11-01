Кличко прокатили до "Червоного хутора" - 01.11.2023 Украина.ру
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Кличко прокатили до "Червоного хутора"
Кличко прокатили до "Червоного хутора" - 01.11.2023 Украина.ру
Кличко прокатили до "Червоного хутора"
Кличко прокатился по "зеленой ветке" метро в сторону станции "Червоный хутор", на открытии которой скандалил 15 лет назад
2023-11-01T16:34
2023-11-01T16:34
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Киевский градоначальник Виталий Кличко получил удовольствие от поездки в польских вагонах Киевского метрополитена. Об этом он сообщил 1 ноября в своём ТГ-канале. Варшава передала Киеву 60 вагонов для поездов метро. Сейчас вагоны проходят экспертизу специалистов коммунального предприятия "Киевский метрополитен".По словам Кличко, часть вагонов добавят в подвижной состав киевского метро, а часть разберут на запчасти.Кличко опубликовал фотографии с мероприятия в своем телеграм-канале. На одной из них он держится за поручень в вагоне. На другой - старый локомотив с табличкой "Червоный хутор" - конечная станция Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена. Станцию "Червоный хутор" [Красный хутор. - укр.] открыли 23 мая 2008 года. На церемонии открытия произошел скандал: мэр Киева Леонид Черновецкий прибыл на строящийся Дарницкий вокзал. После торжественного выступления участники поехали на "Червоный хутор" на автобусе. На станции их поджидали сторонники Виталия Кличко. Оппоненты действующего мэра якобы перерезали провода микрофонов, станцию открыл Виталий Кличко. Мэр Черновецкий с делегацией вошел на станцию с другого входа. Впрочем, украинским журналистам Кличко заявлял, будто это он открыл станцию. Пресс-служба киевской мэрии - что Черновецкий. В 2006 году Виталий Кличко принимал участие в выборах депутатов Верховной Рады, киевского городского совета и мэра Киева. Кличко провел свою фракцию "Блок Кличко" в Киевгорсовет, проиграл мэрские и парламентские выборы. В 2007 году он снова проиграл выборы мэра Киева Черновецкому.
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новости, новости украины, киев, виталий кличко, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, киевский режим, киевская модель, кгга, метро, метрополитен, польша, варшава, украина-ес, украина
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Кличко прокатили до "Червоного хутора"

16:34 01.11.2023
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Кличко прокатился по "зеленой ветке" метро в сторону станции "Червоный хутор", на открытии которой скандалил 15 лет назад
Киевский градоначальник Виталий Кличко получил удовольствие от поездки в польских вагонах Киевского метрополитена. Об этом он сообщил 1 ноября в своём ТГ-канале. Варшава передала Киеву 60 вагонов для поездов метро. Сейчас вагоны проходят экспертизу специалистов коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
По словам Кличко, часть вагонов добавят в подвижной состав киевского метро, а часть разберут на запчасти.
Кличко опубликовал фотографии с мероприятия в своем телеграм-канале. На одной из них он держится за поручень в вагоне. На другой - старый локомотив с табличкой "Червоный хутор" - конечная станция Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена.
Станцию "Червоный хутор" [Красный хутор. - укр.] открыли 23 мая 2008 года. На церемонии открытия произошел скандал: мэр Киева Леонид Черновецкий прибыл на строящийся Дарницкий вокзал. После торжественного выступления участники поехали на "Червоный хутор" на автобусе. На станции их поджидали сторонники Виталия Кличко.
Оппоненты действующего мэра якобы перерезали провода микрофонов, станцию открыл Виталий Кличко. Мэр Черновецкий с делегацией вошел на станцию с другого входа. Впрочем, украинским журналистам Кличко заявлял, будто это он открыл станцию. Пресс-служба киевской мэрии - что Черновецкий.
В 2006 году Виталий Кличко принимал участие в выборах депутатов Верховной Рады, киевского городского совета и мэра Киева. Кличко провел свою фракцию "Блок Кличко" в Киевгорсовет, проиграл мэрские и парламентские выборы. В 2007 году он снова проиграл выборы мэра Киева Черновецкому.
17 августа, 12:11
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности УкраиныУ министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях
 
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