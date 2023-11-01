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Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег

Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег - 01.11.2023 Украина.ру

Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег

За присвоение около $2 млн бывшую замглавы Киевской городской госадминистрации будут судить за мошенничество. Об этом 1 ноября сообщила "прокуратура АР Крым и Севастополя" с дислокацией в Киеве.

2023-11-01T13:51

2023-11-01T13:51

2023-11-01T13:51

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Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместителя главы киевской городской администрации (КГГА). Киевские следователи заявили, что "обвиняемая незаконно завладела чужими средствами, от продажи крымской недвижимости, в особо крупных размерах".Неназванную женщину обвиняют в мошенничестве и угрожают лишением свободы на восемь лет. Ей вменяют мошенническую схему продажи недвижимости также неназванного украинского гражданина, пожелавшего в 2021 году продать свою недвижимость в Крыму из-за угрозы национализации российскими властями."Общая сумма продажи составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 грн). В свою очередь, обвиняемая взяла на себя обязательство помочь пострадавшему в переводе средств из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Поскольку бывшая заместитель главы КГГА была достаточно известна в кругу политических и бизнесовых элит и имела материальное состояние, потерпевший согласился воспользоваться ее услугами", - сказано в сообщении.Мужчина полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств сообщнику обвиняемой. Она же "присвоила себе, путем обмана, указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего причинила ему материальный ущерб в особо крупных размерах", поведали фейковые "крымские прокуроры" из Киева.По неофициальной информации, речь идёт об Ирене Кильчицкой. Она работала в подчинении главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого, занимала должность заместителя председателя КГГА в 2007-2010 годах.Ранее пресса сообщала о национализации крымского имущества Владимира Зеленского и других украинских чиновников. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщило 30 октября о продаже с аукциона национализированной элитной квартиры в Ливадии площадью 119,5 кв.м. за 44,3 млн. рублей. Квартира была оформлена на жену шоумена и политика Елену Зеленскую.Также известно о конфликте между Владимиром Зеленским и в прошлом известным боксёром, а ныне киевским градоначальником Виталием Кличко. Формальными поводами для конфликта выступали вопросы собственности, готовности киевских бомобоубежищ, финансовая компенсация правительством подготовки Киева к отопительному сезону и другие вопросы, сводившиеся к денежным отношениям.

https://ukraina.ru/20230608/1046986621.html

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новости, новости украины, крым, киев, криминал, мошенничество, кгга, владимир кличко, виталий кличко, владимир зеленский, недвижимость, ялта