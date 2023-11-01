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Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег - 01.11.2023 Украина.ру
Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
За присвоение около $2 млн бывшую замглавы Киевской городской госадминистрации будут судить за мошенничество. Об этом 1 ноября сообщила "прокуратура АР Крым и Севастополя" с дислокацией в Киеве.
2023-11-01T13:51
2023-11-01T13:51
2023-11-01T13:51
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Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместителя главы киевской городской администрации (КГГА). Киевские следователи заявили, что "обвиняемая незаконно завладела чужими средствами, от продажи крымской недвижимости, в особо крупных размерах".Неназванную женщину обвиняют в мошенничестве и угрожают лишением свободы на восемь лет. Ей вменяют мошенническую схему продажи недвижимости также неназванного украинского гражданина, пожелавшего в 2021 году продать свою недвижимость в Крыму из-за угрозы национализации российскими властями."Общая сумма продажи составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 грн). В свою очередь, обвиняемая взяла на себя обязательство помочь пострадавшему в переводе средств из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Поскольку бывшая заместитель главы КГГА была достаточно известна в кругу политических и бизнесовых элит и имела материальное состояние, потерпевший согласился воспользоваться ее услугами", - сказано в сообщении.Мужчина полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств сообщнику обвиняемой. Она же "присвоила себе, путем обмана, указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего причинила ему материальный ущерб в особо крупных размерах", поведали фейковые "крымские прокуроры" из Киева.По неофициальной информации, речь идёт об Ирене Кильчицкой. Она работала в подчинении главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого, занимала должность заместителя председателя КГГА в 2007-2010 годах.Ранее пресса сообщала о национализации крымского имущества Владимира Зеленского и других украинских чиновников. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщило 30 октября о продаже с аукциона национализированной элитной квартиры в Ливадии площадью 119,5 кв.м. за 44,3 млн. рублей. Квартира была оформлена на жену шоумена и политика Елену Зеленскую.Также известно о конфликте между Владимиром Зеленским и в прошлом известным боксёром, а ныне киевским градоначальником Виталием Кличко. Формальными поводами для конфликта выступали вопросы собственности, готовности киевских бомобоубежищ, финансовая компенсация правительством подготовки Киева к отопительному сезону и другие вопросы, сводившиеся к денежным отношениям.
https://ukraina.ru/20230608/1046986621.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, крым, киев, криминал, мошенничество, кгга, владимир кличко, виталий кличко, владимир зеленский, недвижимость, ялта
Новости, Новости Украины, Крым, Киев, криминал, мошенничество, КГГА, Владимир Кличко, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Недвижимость, Ялта
Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
За присвоение около $2 млн бывшую замглавы Киевской городской госадминистрации будут судить за мошенничество. Об этом 1 ноября сообщила "прокуратура АР Крым и Севастополя" с дислокацией в Киеве.
Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместителя главы киевской городской администрации (КГГА). Киевские следователи заявили, что "обвиняемая незаконно завладела чужими средствами, от продажи крымской недвижимости, в особо крупных размерах".
Неназванную женщину обвиняют в мошенничестве и угрожают лишением свободы на восемь лет. Ей вменяют мошенническую схему продажи недвижимости также неназванного украинского гражданина, пожелавшего в 2021 году продать свою недвижимость в Крыму из-за угрозы национализации российскими властями.
"Общая сумма продажи составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 грн). В свою очередь, обвиняемая взяла на себя обязательство помочь пострадавшему в переводе средств из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Поскольку бывшая заместитель главы КГГА была достаточно известна в кругу политических и бизнесовых элит и имела материальное состояние, потерпевший согласился воспользоваться ее услугами", - сказано в сообщении.
Мужчина полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств сообщнику обвиняемой. Она же "присвоила себе, путем обмана, указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего причинила ему материальный ущерб в особо крупных размерах", поведали фейковые "крымские прокуроры" из Киева.
По неофициальной информации, речь идёт об Ирене Кильчицкой. Она работала в подчинении главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого, занимала должность заместителя председателя КГГА в 2007-2010 годах.
Ранее пресса сообщала о национализации крымского имущества Владимира Зеленского и других украинских чиновников. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщило 30 октября о продаже с аукциона национализированной элитной квартиры в Ливадии площадью 119,5 кв.м. за 44,3 млн. рублей. Квартира была оформлена на жену шоумена и политика Елену Зеленскую.
Также известно о конфликте между Владимиром Зеленским и в прошлом известным боксёром, а ныне киевским градоначальником Виталием Кличко. Формальными поводами для конфликта выступали вопросы собственности, готовности киевских бомобоубежищ, финансовая компенсация правительством подготовки Киева к отопительному сезону и другие вопросы, сводившиеся к денежным отношениям.