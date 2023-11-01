https://ukraina.ru/20231101/1050664561.html

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в неизменности американской поддержки. О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран 31 октября сообщает пресс-служба госдепартамента

2023-11-01T03:59

2023-11-01T03:59

2023-11-01T04:00

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дмитрий кулеба

военная помощь

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Отмечается, что Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение республиканцев об отделении финансовой помощи Украине от помощи Израилю угрожает национальной безопасности США.

https://ukraina.ru/20231031/1050631213.html

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новости, сша, энтони блинкен, украина, дмитрий кулеба, военная помощь