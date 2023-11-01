Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру
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Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в неизменности американской поддержки. О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран 31 октября сообщает пресс-служба госдепартамента
2023-11-01T03:59
2023-11-01T04:00
новости
сша
энтони блинкен
украина
дмитрий кулеба
военная помощь
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Отмечается, что Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение республиканцев об отделении финансовой помощи Украине от помощи Израилю угрожает национальной безопасности США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, энтони блинкен, украина, дмитрий кулеба, военная помощь
Новости, США, Энтони Блинкен, Украина, Дмитрий Кулеба, военная помощь

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

03:59 01.11.2023 (обновлено: 04:00 01.11.2023)
 
© Twitter / Secretary Antony Blinken
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Twitter / Secretary Antony Blinken
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в неизменности американской поддержки. О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран 31 октября сообщает пресс-служба госдепартамента
"Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение республиканцев об отделении финансовой помощи Украине от помощи Израилю угрожает национальной безопасности США.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 09:08
Саммит на Мальте, законопроект без Украины и квартира Зеленского. Главное на Украине на утро 31 октябряУкраинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского. В Конгресс США внесён законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня. Крым направит деньги от проданной квартиры Зеленского на нужды участников СВО
 
НовостиСШАЭнтони БлинкенУкраинаДмитрий Кулебавоенная помощь
 
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