https://ukraina.ru/20231101/1050664561.html
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в неизменности американской поддержки. О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран 31 октября сообщает пресс-служба госдепартамента
2023-11-01T03:59
2023-11-01T03:59
2023-11-01T04:00
новости
сша
энтони блинкен
украина
дмитрий кулеба
военная помощь
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Отмечается, что Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение республиканцев об отделении финансовой помощи Украине от помощи Израилю угрожает национальной безопасности США.
https://ukraina.ru/20231031/1050631213.html
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новости, сша, энтони блинкен, украина, дмитрий кулеба, военная помощь
Новости, США, Энтони Блинкен, Украина, Дмитрий Кулеба, военная помощь
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
03:59 01.11.2023 (обновлено: 04:00 01.11.2023)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в неизменности американской поддержки. О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран 31 октября сообщает пресс-служба госдепартамента
"Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение республиканцев об отделении финансовой помощи Украине от помощи Израилю угрожает национальной безопасности США.