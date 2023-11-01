В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа - 01.11.2023 Украина.ру
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В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа
В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа - 01.11.2023 Украина.ру
В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа
На фоне этого документа можно уверенно говорить, что одна из целей военной операции ЦАХАЛ "Железные мечи" — полное вытеснение арабских жителей этого анклава
2023-11-01T05:21
2023-11-01T11:39
эксклюзив
израиль
сектор газа
хамас
палестина
синайский полуостров
переселение
египет
депортация
абдель фаттах ас-сиси
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«Нет иного выбора, как переехать в другое место…»29 октября ресурс +972 Local Call опубликовал текст с логотипом Министерства разведки Израиля. В нем излагаются предложения по переселению палестинцев из сектора Газа — в пустыню на Синайский полуостров. На прошлой неделе о существовании этого плана рассказала израильская деловая газета Calcalist. По сообщению ресурса +972magazin, подлинность этого документа уже подтвердили в Министерстве разведки Израиля.Согласно опубликованному документу, предлагается принудительно переместить 2,2 миллиона палестинцев на территорию Египта. При этом на родину, в сектор Газа, они не вернуться не должны. В 10-страничном докладе рассматривается три варианта будущего палестинского населения Газы по результатам войны. При этом предпочтение отдается варианту с их полным отселением.При этом фактическая депортация должна происходить в несколько этапов. На первом — население северной части cектора Газа должно эвакуироваться на юг, в то время как израильская авиация будет наносить интенсивные удары по северу. Второй этап — наземное вторжение, которое начнется в северной части, а затем зачистка от боевых подразделений ХАМАСа пройдет с севера на юг.При этом в ходе сухопутного наступления ЦАХАЛа рекомендовано оставить открытыми коридоры на юг, в сторону Рафаха. В результате операции по новой оккупации Газы все ее гражданское население должно быть перемещено на территорию Египта.Планом предусмотрено и информационно-психологическое обеспечение этих действий, с учетом особенностей ментальности большинства жителей Газы. В документе говорится: «Сообщения должны вращаться вокруг потери земель, давая понять, что нет никакой надежды на возвращение на территории, которые Израиль вскоре оккупирует, независимо от того, правда это или нет. Имидж должен быть таким: "Аллах позаботился о том, чтобы вы потеряли эту землю из-за руководства ХАМАСа — нет другого выбора, кроме как переехать в другое место с помощью ваших братьев-мусульман"». Для принятия перемещенных первоначально предлагается разбить палаточные лагеря в пустынных районах Синайского полуострова, а затем начать там жилую застройку.На территории Египта вдоль границы с сектором Газа — Израилем предполагается также создание «зоны безопасности» в несколько километров, чтобы не дать палестинцам вернуться на родину. Также в плане Министерства разведки Израиля говорится о привлечении к его реализации как можно большего количества стран, которые также смогли бы принять беженцев. Принимающей стороной должны стать Греция, Испания, Канада, а также страны Северной Африки. Политическую же поддержку этого плана должно оказать правительство Соединенных Штатов.Новый исходВ настоящее время документ не является официальным руководством к действию для правительства Израиля. Он носит рекомендательный характер и предложен к дискуссии между различными министерствами. При этом самому Министерству разведки Израиля не подчинена ни одна из спецслужб, и оно выполняет функцию аналитического центра или научно-исследовательского института.Министерство разведки Израиля возглавляет Гила Гамаиэль, представляющая правящую право-популистскую партию «Ликуд». Крайне националистически настроенные израильские поселенцы уже формируют движение «Штаб-квартира поселений — сектор Газа». После завершения операции ЦАХАЛа поселенцы намерены зайти в Газу со своими новыми колониями. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался против насильственного перемещения жителей Газы на Синай. Но по интерпретации Министерства разведки Израиля, согласно международному праву Египет обязан принимать беженцев.При этом разговоры о том, что Синай станет важным элементом решения палестинского вопроса, велись еще во время президентства Дональда Трампа. Тогда активно выдвигались планы по привлечению в Синайскую пустыню инвестиций из стран Персидского залива, строительства солнечных батарей и заводов по опреснению воды. Но Каир свернул обсуждение этих проектов из-за опасения переселения сотен тысяч палестинцев. В Египте боятся исхода населения из Газы по нескольким причинам. Во-первых, опасаются, что новый палестинский анклав станет плацдармом для очередной войны с Израилем. Во-вторых, что ХАМАС объединится с исламистскими элементами внутри самого Египта и создаст угрозу его нынешней власти. В-третьих, Египет столкнулся сейчас с самым тяжелым экономическим кризисом за последние десятилетия, а Синай сильно пострадал от недавней войны с собственными джихадистами. Также в Египет уже прибыло недавно 300 тысяч беженцев из охваченного войной Судана. Но, вероятно, Израиль и страны Запада будут продавливать план переселения палестинцев в Синайскую пустыню, обещая руководству Египта финансовую поддержку.В настоящее время граница Египта с сектором Газа по-прежнему закрыта.Уже с середины октября большое количество жителей Газы были вынуждены бежать с севера на юг сектора после соответствующего приказа израильского командования и под непрекращающимся огнем.Согласно международному законодательству, принудительное перемещение гражданских лиц является военным преступлением.
https://ukraina.ru/20231010/1050031485.html
https://ukraina.ru/20231031/1050613040.html
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Георгий Василевский
Георгий Василевский
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, сектор газа, хамас, палестина, синайский полуостров, переселение, египет, депортация, абдель фаттах ас-сиси
Эксклюзив, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Палестина, Синайский полуостров, переселение, Египет, депортация, Абдель Фаттах ас-Сиси

В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа

05:21 01.11.2023 (обновлено: 11:39 01.11.2023)
 
© AFP2023 / MOHAMMED ABED
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AFP2023 / MOHAMMED ABED
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
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На фоне этого документа можно уверенно говорить, что одна из целей военной операции ЦАХАЛ "Железные мечи" — полное вытеснение арабских жителей этого анклава
«Нет иного выбора, как переехать в другое место…»
29 октября ресурс +972 Local Call опубликовал текст с логотипом Министерства разведки Израиля. В нем излагаются предложения по переселению палестинцев из сектора Газа — в пустыню на Синайский полуостров.
На прошлой неделе о существовании этого плана рассказала израильская деловая газета Calcalist. По сообщению ресурса +972magazin, подлинность этого документа уже подтвердили в Министерстве разведки Израиля.
Согласно опубликованному документу, предлагается принудительно переместить 2,2 миллиона палестинцев на территорию Египта. При этом на родину, в сектор Газа, они не вернуться не должны.
В 10-страничном докладе рассматривается три варианта будущего палестинского населения Газы по результатам войны. При этом предпочтение отдается варианту с их полным отселением.
При этом фактическая депортация должна происходить в несколько этапов. На первом — население северной части cектора Газа должно эвакуироваться на юг, в то время как израильская авиация будет наносить интенсивные удары по северу. Второй этап — наземное вторжение, которое начнется в северной части, а затем зачистка от боевых подразделений ХАМАСа пройдет с севера на юг.
При этом в ходе сухопутного наступления ЦАХАЛа рекомендовано оставить открытыми коридоры на юг, в сторону Рафаха. В результате операции по новой оккупации Газы все ее гражданское население должно быть перемещено на территорию Египта.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 13:05
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликтНачало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было)
Планом предусмотрено и информационно-психологическое обеспечение этих действий, с учетом особенностей ментальности большинства жителей Газы.
В документе говорится: «Сообщения должны вращаться вокруг потери земель, давая понять, что нет никакой надежды на возвращение на территории, которые Израиль вскоре оккупирует, независимо от того, правда это или нет. Имидж должен быть таким: "Аллах позаботился о том, чтобы вы потеряли эту землю из-за руководства ХАМАСа — нет другого выбора, кроме как переехать в другое место с помощью ваших братьев-мусульман"».
Для принятия перемещенных первоначально предлагается разбить палаточные лагеря в пустынных районах Синайского полуострова, а затем начать там жилую застройку.
На территории Египта вдоль границы с сектором Газа — Израилем предполагается также создание «зоны безопасности» в несколько километров, чтобы не дать палестинцам вернуться на родину.
Также в плане Министерства разведки Израиля говорится о привлечении к его реализации как можно большего количества стран, которые также смогли бы принять беженцев. Принимающей стороной должны стать Греция, Испания, Канада, а также страны Северной Африки.
Политическую же поддержку этого плана должно оказать правительство Соединенных Штатов.
Новый исход
В настоящее время документ не является официальным руководством к действию для правительства Израиля. Он носит рекомендательный характер и предложен к дискуссии между различными министерствами.
При этом самому Министерству разведки Израиля не подчинена ни одна из спецслужб, и оно выполняет функцию аналитического центра или научно-исследовательского института.
Министерство разведки Израиля возглавляет Гила Гамаиэль, представляющая правящую право-популистскую партию «Ликуд». Крайне националистически настроенные израильские поселенцы уже формируют движение «Штаб-квартира поселений — сектор Газа». После завершения операции ЦАХАЛа поселенцы намерены зайти в Газу со своими новыми колониями.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался против насильственного перемещения жителей Газы на Синай. Но по интерпретации Министерства разведки Израиля, согласно международному праву Египет обязан принимать беженцев.
При этом разговоры о том, что Синай станет важным элементом решения палестинского вопроса, велись еще во время президентства Дональда Трампа. Тогда активно выдвигались планы по привлечению в Синайскую пустыню инвестиций из стран Персидского залива, строительства солнечных батарей и заводов по опреснению воды.
Но Каир свернул обсуждение этих проектов из-за опасения переселения сотен тысяч палестинцев.
Вчера, 05:47
Удивительная история Газы: древний город и одно из самых густонаселённых мест на планете Мы привычно говорим "сектор Газа", не задумываясь, откуда возникло это название. Сектор назван по имени города Газа, а это один из старейших городов на земле
В Египте боятся исхода населения из Газы по нескольким причинам.
Во-первых, опасаются, что новый палестинский анклав станет плацдармом для очередной войны с Израилем. Во-вторых, что ХАМАС объединится с исламистскими элементами внутри самого Египта и создаст угрозу его нынешней власти. В-третьих, Египет столкнулся сейчас с самым тяжелым экономическим кризисом за последние десятилетия, а Синай сильно пострадал от недавней войны с собственными джихадистами.
Также в Египет уже прибыло недавно 300 тысяч беженцев из охваченного войной Судана. Но, вероятно, Израиль и страны Запада будут продавливать план переселения палестинцев в Синайскую пустыню, обещая руководству Египта финансовую поддержку.
В настоящее время граница Египта с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Уже с середины октября большое количество жителей Газы были вынуждены бежать с севера на юг сектора после соответствующего приказа израильского командования и под непрекращающимся огнем.
Согласно международному законодательству, принудительное перемещение гражданских лиц является военным преступлением.
 
ЭксклюзивИзраильсектор ГазаХАМАСПалестинаСинайский полуостровпереселениеЕгипетдепортацияАбдель Фаттах ас-Сиси
 
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