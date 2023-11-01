https://ukraina.ru/20231101/1050644684.html
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера" - 01.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"
Оружейная промышленность ФРГ сейчас завязана на войне на Украине. Немецкие промышленники получают на этом огромные барыши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
2023-11-01T05:10
2023-11-01T05:10
2023-11-01T05:10
новости
украина
фрг
танки
производство
вооружение
снаряды
предприятия
panther (танк "пантера")
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Немецкие промышленники получают огромную прибыть от поставок вооружения на Украину. На днях концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", рассказал политолог.Гендиректор концерта Армин Паппергер рассказал о своем решении создать предприятия по выпуску танков и снарядов. Причем речь идет о выпуске новейших "Пантер" на украинской территории, добавил он.Гендиректор немецкого концерта заявил, что на предприятии будут предприниматься беспрецедентные меры безопасности в плане противоракетной обороны. Это расходы, которые будут заложены в конечную стоимость вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, фрг, танки, производство, вооружение, снаряды, предприятия, panther (танк "пантера")
Новости, Украина, ФРГ, танки, производство, вооружение, снаряды, предприятия, Panther (танк "Пантера")
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"
Оружейная промышленность ФРГ сейчас завязана на войне на Украине. Немецкие промышленники получают на этом огромные барыши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
Немецкие промышленники получают огромную прибыть от поставок вооружения на Украину. На днях концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", рассказал политолог.
Гендиректор концерта Армин Паппергер рассказал о своем решении создать предприятия по выпуску танков и снарядов. Причем речь идет о выпуске новейших "Пантер" на украинской территории, добавил он.
"Новый танк "Пантера" был показан полгода назад на выставке в Париже в чертежах, в металле его еще нет. Но именно эту модель Rheinmetall хочет производить на Украине. Завод будет находиться на границе то ли с Венгрией, то ли с Польшей", - подчеркнул Борисов.
Гендиректор немецкого концерта заявил, что на предприятии будут предприниматься беспрецедентные меры безопасности в плане противоракетной обороны. Это расходы, которые будут заложены в конечную стоимость вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь