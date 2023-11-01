https://ukraina.ru/20231101/1050644684.html

Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"

Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера" - 01.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"

Оружейная промышленность ФРГ сейчас завязана на войне на Украине. Немецкие промышленники получают на этом огромные барыши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов

2023-11-01T05:10

2023-11-01T05:10

2023-11-01T05:10

новости

украина

фрг

танки

производство

вооружение

снаряды

предприятия

panther (танк "пантера")

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Немецкие промышленники получают огромную прибыть от поставок вооружения на Украину. На днях концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", рассказал политолог.Гендиректор концерта Армин Паппергер рассказал о своем решении создать предприятия по выпуску танков и снарядов. Причем речь идет о выпуске новейших "Пантер" на украинской территории, добавил он.Гендиректор немецкого концерта заявил, что на предприятии будут предприниматься беспрецедентные меры безопасности в плане противоракетной обороны. Это расходы, которые будут заложены в конечную стоимость вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, фрг, танки, производство, вооружение, снаряды, предприятия, panther (танк "пантера")