Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера" - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050644684.html
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера" - 01.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"
Оружейная промышленность ФРГ сейчас завязана на войне на Украине. Немецкие промышленники получают на этом огромные барыши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
2023-11-01T05:10
2023-11-01T05:10
новости
украина
фрг
танки
производство
вооружение
снаряды
предприятия
panther (танк "пантера")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049770875_0:70:1338:823_1920x0_80_0_0_0b5db97c62e1c3c6e02141332ffa5886.jpg
Немецкие промышленники получают огромную прибыть от поставок вооружения на Украину. На днях концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", рассказал политолог.Гендиректор концерта Армин Паппергер рассказал о своем решении создать предприятия по выпуску танков и снарядов. Причем речь идет о выпуске новейших "Пантер" на украинской территории, добавил он.Гендиректор немецкого концерта заявил, что на предприятии будут предприниматься беспрецедентные меры безопасности в плане противоракетной обороны. Это расходы, которые будут заложены в конечную стоимость вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049770875_75:0:1264:892_1920x0_80_0_0_3ac75bf9b195529137413fe79dd52b22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, фрг, танки, производство, вооружение, снаряды, предприятия, panther (танк "пантера")
Новости, Украина, ФРГ, танки, производство, вооружение, снаряды, предприятия, Panther (танк "Пантера")

Эксперт рассказал, как немцы наживаются на войне и когда на Украине появятся танки "Пантера"

05:10 01.11.2023
 
© Rheinmetall AG
© Rheinmetall AG
Читать в
Оружейная промышленность ФРГ сейчас завязана на войне на Украине. Немецкие промышленники получают на этом огромные барыши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и германист Тимофей Борисов
Немецкие промышленники получают огромную прибыть от поставок вооружения на Украину. На днях концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", рассказал политолог.
Гендиректор концерта Армин Паппергер рассказал о своем решении создать предприятия по выпуску танков и снарядов. Причем речь идет о выпуске новейших "Пантер" на украинской территории, добавил он.
"Новый танк "Пантера" был показан полгода назад на выставке в Париже в чертежах, в металле его еще нет. Но именно эту модель Rheinmetall хочет производить на Украине. Завод будет находиться на границе то ли с Венгрией, то ли с Польшей", - подчеркнул Борисов.
Гендиректор немецкого концерта заявил, что на предприятии будут предприниматься беспрецедентные меры безопасности в плане противоракетной обороны. Это расходы, которые будут заложены в конечную стоимость вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 14:21
Анатолий Матвийчук: ВС РФ забрасывают импортную артиллерию врага снарядами, чтобы зимой добить ВСУ
 
НовостиУкраинаФРГтанкипроизводствовооружениеснарядыпредприятияPanther (танк "Пантера")
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния