https://ukraina.ru/20231101/1050643714.html
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев
Часть украинцев будет ассимилирована в ЕС, они будут работать и постепенно станут настоящими европейцами. А тех, которые приехали туда ничего не делать оттуда постепенно вышвырнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T05:00
2023-11-01T05:00
2023-11-01T05:00
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Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину, рассказал политолог.Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, добавил он.Европейцы начинают выгонять украинцев, потому что не знают, что делать и куда их поселить. Арабов они селят на баржах, а куда этих деть – не знают, добавил эксперт.Когда украинцев выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом, то многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231030/1050561698.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, ес, украина, беженцы, украинские беженцы, венгрия, румыния, великобритания, русские, россия
Новости, Европа, ЕС, Украина, беженцы, украинские беженцы, Венгрия, Румыния, Великобритания, русские, Россия
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев
Часть украинцев будет ассимилирована в ЕС, они будут работать и постепенно станут настоящими европейцами. А тех, которые приехали туда ничего не делать оттуда постепенно вышвырнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину, рассказал политолог.
Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, добавил он.
"Так что это и есть общеевропейская тенденция. Хотя и в Великобритании правительство сейчас разводит руками, говорят: просто не знаем, что делать. В связи с инфляцией, тех денег, которые давали домохозяевам, которые приютили у себя украинцев, перестало хватать", - отметил Ищенко.
Европейцы начинают выгонять украинцев, потому что не знают, что делать и куда их поселить. Арабов они селят на баржах, а куда этих деть – не знают, добавил эксперт.
Когда украинцев выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом, то многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь