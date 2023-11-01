https://ukraina.ru/20231101/1050643714.html

"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев

"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев - 01.11.2023 Украина.ру

"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев

Часть украинцев будет ассимилирована в ЕС, они будут работать и постепенно станут настоящими европейцами. А тех, которые приехали туда ничего не делать оттуда постепенно вышвырнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T05:00

2023-11-01T05:00

2023-11-01T05:00

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Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину, рассказал политолог.Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, добавил он.Европейцы начинают выгонять украинцев, потому что не знают, что делать и куда их поселить. Арабов они селят на баржах, а куда этих деть – не знают, добавил эксперт.Когда украинцев выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом, то многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231030/1050561698.html

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новости, европа, ес, украина, беженцы, украинские беженцы, венгрия, румыния, великобритания, русские, россия