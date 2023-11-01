"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
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"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев
Часть украинцев будет ассимилирована в ЕС, они будут работать и постепенно станут настоящими европейцами. А тех, которые приехали туда ничего не делать оттуда постепенно вышвырнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T05:00
2023-11-01T05:00
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Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину, рассказал политолог.Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, добавил он.Европейцы начинают выгонять украинцев, потому что не знают, что делать и куда их поселить. Арабов они селят на баржах, а куда этих деть – не знают, добавил эксперт.Когда украинцев выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом, то многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231030/1050561698.html
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новости, европа, ес, украина, беженцы, украинские беженцы, венгрия, румыния, великобритания, русские, россия
Новости, Европа, ЕС, Украина, беженцы, украинские беженцы, Венгрия, Румыния, Великобритания, русские, Россия

"Вспомнят что они русские": Ростислав Ищенко о том, почему Европа не знает, куда девать украинцев

05:00 01.11.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP / Sergei Grits
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Часть украинцев будет ассимилирована в ЕС, они будут работать и постепенно станут настоящими европейцами. А тех, которые приехали туда ничего не делать оттуда постепенно вышвырнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину, рассказал политолог.
Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, добавил он.
"Так что это и есть общеевропейская тенденция. Хотя и в Великобритании правительство сейчас разводит руками, говорят: просто не знаем, что делать. В связи с инфляцией, тех денег, которые давали домохозяевам, которые приютили у себя украинцев, перестало хватать", - отметил Ищенко.
Европейцы начинают выгонять украинцев, потому что не знают, что делать и куда их поселить. Арабов они селят на баржах, а куда этих деть – не знают, добавил эксперт.
Когда украинцев выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом, то многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
30 октября, 04:12
Грег Вайнер о "понаехавших" в Европе: Вас всегда будут считать секонд-хендомУкраинские беженцы могут вернуться домой за деньги, которые им дает Европа. Но, возможно, поступят хитрее: переедут с тысячами долларов из одной европейской страны в другую — например, из Польши перекочуют в Молдавию
 
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