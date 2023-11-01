"Страна – кукурузное поле". Украинские эксперты задумались о будущем
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Что ждет Украину после войны, когда наступит это "после войны", да и наступит ли вообще, если учесть события на Ближнем Востоке? Такие вопросы обсуждают в украинском экспертном сообществе. И заходят в этом обсуждении очень далеко
Профессор киевского Института журналистики Никита Василенко считает, что развитие нового крупного конфликта – речь о ближневосточных событиях - для Украины выгодно. По его словам, "Украина заинтересована в разжигании этого конфликта… не в разжигании этого конфликта, а в естественном продолжении этого конфликта, скажем так, мирового класса".
"Тогда уж внимание всего мира точно будет отвлечено от Украины, но у Украины исчезнет внешний враг. Он исчезнет как класс, поскольку его просто разбомбят к чертовой матери атомными боеголовками", – заявил Василенко в эфире ютуб-канала "Да это так".
По всей видимости, внешним врагом Украины он считает Россию и ей желает гибели в атомном аду.
По мнению киевского профессора, Третья мировая война уже "на пороге" и начнется, как сказано в Писании, именно на Ближнем Востоке.
Что до боевых действий на Украине, то, по его мнению, "уже хуже не будет, потому что всем понятно, что война зашла в глухой угол". А вот относительно грядущей Третьей мировой Василенко настроен оптимистично.
По его словам, если начнется большая война, то выяснится, что "самая подготовленная страна мира к этой войне, к ядерным ударам — это Украина".
"Мы уже пережили Чернобыль, мы уже пережили бомбежки, мы знаем, где ближайшее бомбоубежище. У каждого из нас есть средства", – заявил профессор.
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Братоубийственный конфликт продолжается, в Киеве думают, чем все это закончится. Поскольку в битве сошлись славяне, то столкновение вышло на экзистенциальный уровень, когда должен остаться кто-то один, считает украинский философ Сергей Дацюк.
Он в эфире ютуб-канала Politeka предложил оригинальное решение проблемы утраченных Киевом территорий:
"Построить непреодолимое препятствие, защищаемое, хорошо укрепленное на том месте, где сейчас находится Россия, и создать такого уровня здесь цивилизацию – заметьте, не нацию, не страну, не государство, а цивилизацию, чтобы в случае распада России, а это неминуемо произойдет, эти территории легко и просто были нами интегрированы. Причем, даже по запросу с той стороны".
По его мнению, "такая стратегия возможна, и… это не пораженческая стратегия". При этом Россия скажет: "Мы победили", но это будет не так, считает Дацюк.
Он пояснил, что мир будущего – "это не мир территорий, это мир сетей, мир распределенного суверенитета". Мир, где не будет доминирования и господства – "время господства подошло к концу". Впрочем, на мировое господство претендует вовсе не Россия. Наверняка Дацюку это известно.
А пока киевский философ предрекает неизбежный распад России, сама Украина просто исчезает. Исчезает экономика, исчезает население. Миллионы украинцев покинули страну. При этом демографическая ситуация на Украине была катастрофической и до начала конфликта, напомнил аналитик Алексей Кущ.
Сейчас рождаемость – на очень низком уровне, по сути – это уровень случайных рождений. Население от 0 до 5 лет — самая малочисленная группа населения в стране, через 30 лет это скажется, рассказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
Развитые страны компенсируют такую ситуацию за счет мигрантов, а Украина сама являлась и является поставщиком трудовых мигрантов. И это при крайне низкой рождаемости и высокой смертности. А во время войны демографическая яма стала бездонным провалом, подчеркнул Кущ.
По данным аналитика, в стране на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживают 20-25 миллионов (есть и более пессимистичные оценки — менее 20 млн. – Ред.). суммарные демографические потери — в пределах 8 млн. человек.
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После войны будет такая картина: 25 млн населения — это 10 млн пенсионеров, 10 млн экономически активного населения и 5 млн — дети, прогнозирует эксперт.
В таком случае на двух экономически активных жителей страны будут приходиться два пенсионера и один ребенок, которых они должны обеспечить. Но 10 млн экономически активных — условная цифра, уточнил Кущ.
Он пояснил: из них несколько миллионов будут инвалидами, часть – будет безработными, до трех миллионов человек может выпасть только по этим причинам. Часть займется самообеспечением.
И может получиться так, что реальных налогоплательщиков, которые должны будут содержать государство, останется 5 миллионов. И на них будет приходиться 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей и до трех миллионов людей с различными социальными льготными категориями. А с учетом демобилизации — до 4 миллионов.
Программы экономического национализма, развития национального производства в этой модели не сработают, поскольку приведут к сокращению бюджетных доходов, собираемых с потока импортных товаров, чего рост производства национальных компаний не компенсирует, национальные производители не смогут платить столько же налогов, отметил Кущ.
По его словам, при этом любое сокращение госсектора приведет к экономической катастрофе. Вообще, такая модель экономики может существовать только при постоянном внешнем кредитовании, сейчас для поддержания Украины на плаву ежегодно требуется 40 млрд долларов.
Внешние кредиторы будут блюсти свои интересы — отсюда требования МВФ отменить на Украине единый налог и т. д.
Но без решения демографической проблемы никакие другие задачи экономического развития страны решить будет невозможно. Эксперт добавил: нам будут рассказывать о стране-кукурузном поле, в пример будут приводить Австралию и Канаду, но на практике это будет формат Монголии – "страна экспортирует природные ресурсы, но при этом остается относительно бедной".
Путь в Евросоюз тоже буде заказан, зачем Европе кормить украинских пенсионеров и бедняков. Вот такое вырисовывается будущее.
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Важно еще и то, какой новый общественный договор будет достигнут на Украине после войны, продолжил эксперт. По его словам, тут нельзя допустить закручивания гаек, нужно отказаться от тотальных методов мобилизации, от закрытия границ и т. д.
Иначе никто не будет возвращаться в страну, в которой заложены механизмы повторения нынешней ситуации, украинцы будут голосовать ногами. Уедут и те, кто пока остается в стране.
Чтобы избежать этого, нужен общественный договор, включающий в себя создание после войны общества свободных людей и экономики свободных предпринимателей. Впрочем, признал аналитик, его позиция — "немейнстримная", сейчас куда громче звучат совсем другие предложения.
Если их реализуют, то и после завершения конфликта мало кто захочет вернуться на Украину.