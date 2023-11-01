https://ukraina.ru/20231101/1050643474.html

"Страна – кукурузное поле". Украинские эксперты задумались о будущем

"Страна – кукурузное поле". Украинские эксперты задумались о будущем - 01.11.2023 Украина.ру

"Страна – кукурузное поле". Украинские эксперты задумались о будущем

Что ждет Украину после войны, когда наступит это "после войны", да и наступит ли вообще, если учесть события на Ближнем Востоке? Такие вопросы обсуждают в украинском экспертном сообществе. И заходят в этом обсуждении очень далеко

2023-11-01T04:18

2023-11-01T04:18

2023-11-01T04:18

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конфликт

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Профессор киевского Института журналистики Никита Василенко считает, что развитие нового крупного конфликта – речь о ближневосточных событиях - для Украины выгодно. По его словам, "Украина заинтересована в разжигании этого конфликта… не в разжигании этого конфликта, а в естественном продолжении этого конфликта, скажем так, мирового класса"."Тогда уж внимание всего мира точно будет отвлечено от Украины, но у Украины исчезнет внешний враг. Он исчезнет как класс, поскольку его просто разбомбят к чертовой матери атомными боеголовками", – заявил Василенко в эфире ютуб-канала "Да это так". По всей видимости, внешним врагом Украины он считает Россию и ей желает гибели в атомном аду.По мнению киевского профессора, Третья мировая война уже "на пороге" и начнется, как сказано в Писании, именно на Ближнем Востоке. Что до боевых действий на Украине, то, по его мнению, "уже хуже не будет, потому что всем понятно, что война зашла в глухой угол". А вот относительно грядущей Третьей мировой Василенко настроен оптимистично. По его словам, если начнется большая война, то выяснится, что "самая подготовленная страна мира к этой войне, к ядерным ударам — это Украина"."Мы уже пережили Чернобыль, мы уже пережили бомбежки, мы знаем, где ближайшее бомбоубежище. У каждого из нас есть средства", – заявил профессор.Братоубийственный конфликт продолжается, в Киеве думают, чем все это закончится. Поскольку в битве сошлись славяне, то столкновение вышло на экзистенциальный уровень, когда должен остаться кто-то один, считает украинский философ Сергей Дацюк.Он в эфире ютуб-канала Politeka предложил оригинальное решение проблемы утраченных Киевом территорий: "Построить непреодолимое препятствие, защищаемое, хорошо укрепленное на том месте, где сейчас находится Россия, и создать такого уровня здесь цивилизацию – заметьте, не нацию, не страну, не государство, а цивилизацию, чтобы в случае распада России, а это неминуемо произойдет, эти территории легко и просто были нами интегрированы. Причем, даже по запросу с той стороны".По его мнению, "такая стратегия возможна, и… это не пораженческая стратегия". При этом Россия скажет: "Мы победили", но это будет не так, считает Дацюк. Он пояснил, что мир будущего – "это не мир территорий, это мир сетей, мир распределенного суверенитета". Мир, где не будет доминирования и господства – "время господства подошло к концу". Впрочем, на мировое господство претендует вовсе не Россия. Наверняка Дацюку это известно.А пока киевский философ предрекает неизбежный распад России, сама Украина просто исчезает. Исчезает экономика, исчезает население. Миллионы украинцев покинули страну. При этом демографическая ситуация на Украине была катастрофической и до начала конфликта, напомнил аналитик Алексей Кущ.Сейчас рождаемость – на очень низком уровне, по сути – это уровень случайных рождений. Население от 0 до 5 лет — самая малочисленная группа населения в стране, через 30 лет это скажется, рассказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Развитые страны компенсируют такую ситуацию за счет мигрантов, а Украина сама являлась и является поставщиком трудовых мигрантов. И это при крайне низкой рождаемости и высокой смертности. А во время войны демографическая яма стала бездонным провалом, подчеркнул Кущ.По данным аналитика, в стране на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживают 20-25 миллионов (есть и более пессимистичные оценки — менее 20 млн. – Ред.). суммарные демографические потери — в пределах 8 млн. человек.После войны будет такая картина: 25 млн населения — это 10 млн пенсионеров, 10 млн экономически активного населения и 5 млн — дети, прогнозирует эксперт.В таком случае на двух экономически активных жителей страны будут приходиться два пенсионера и один ребенок, которых они должны обеспечить. Но 10 млн экономически активных — условная цифра, уточнил Кущ. Он пояснил: из них несколько миллионов будут инвалидами, часть – будет безработными, до трех миллионов человек может выпасть только по этим причинам. Часть займется самообеспечением.И может получиться так, что реальных налогоплательщиков, которые должны будут содержать государство, останется 5 миллионов. И на них будет приходиться 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей и до трех миллионов людей с различными социальными льготными категориями. А с учетом демобилизации — до 4 миллионов.Программы экономического национализма, развития национального производства в этой модели не сработают, поскольку приведут к сокращению бюджетных доходов, собираемых с потока импортных товаров, чего рост производства национальных компаний не компенсирует, национальные производители не смогут платить столько же налогов, отметил Кущ.По его словам, при этом любое сокращение госсектора приведет к экономической катастрофе. Вообще, такая модель экономики может существовать только при постоянном внешнем кредитовании, сейчас для поддержания Украины на плаву ежегодно требуется 40 млрд долларов. Внешние кредиторы будут блюсти свои интересы — отсюда требования МВФ отменить на Украине единый налог и т. д.Но без решения демографической проблемы никакие другие задачи экономического развития страны решить будет невозможно. Эксперт добавил: нам будут рассказывать о стране-кукурузном поле, в пример будут приводить Австралию и Канаду, но на практике это будет формат Монголии – "страна экспортирует природные ресурсы, но при этом остается относительно бедной".Путь в Евросоюз тоже буде заказан, зачем Европе кормить украинских пенсионеров и бедняков. Вот такое вырисовывается будущее.Важно еще и то, какой новый общественный договор будет достигнут на Украине после войны, продолжил эксперт. По его словам, тут нельзя допустить закручивания гаек, нужно отказаться от тотальных методов мобилизации, от закрытия границ и т. д. Иначе никто не будет возвращаться в страну, в которой заложены механизмы повторения нынешней ситуации, украинцы будут голосовать ногами. Уедут и те, кто пока остается в стране.Чтобы избежать этого, нужен общественный договор, включающий в себя создание после войны общества свободных людей и экономики свободных предпринимателей. Впрочем, признал аналитик, его позиция — "немейнстримная", сейчас куда громче звучат совсем другие предложения. Если их реализуют, то и после завершения конфликта мало кто захочет вернуться на Украину.

https://ukraina.ru/20231031/1050606709.html

https://ukraina.ru/20231028/1050544870.html

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, помощь, демография, политика, экономика, эксперты, ближний восток, конфликт