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Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом
Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом - 31.10.2023 Украина.ру
Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом
Пресс-секретарь Правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, сообщается на сайте Белого дома
2023-10-31T15:41
2023-10-31T15:41
2023-10-31T15:41
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Карин Жан-Пьер назвала политизацией интересов национальной безопасности США предложение республиканцев исключить финансовую помощь Украине. Речь идет об опубликованном в понедельник законопроекте на экстренную помощь Израилю в виде 14,3 млрд долларов. В документе отсутствовала строка финансирования Украины, хотя Байден просил для нее 61,3 млрд долларов. Республиканцы подчеркивали в своем предложении, что деньги для Израиля найти согласны, но в этом случае необходимо сократить расходы Службы внутренних доходов (IRS) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков."Это провал", - заявила пресс-секретарь посольства. По ее мнению требование "компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины", может повлечь разрушение двухпартийного принципа, а значит угрожает и "нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы".Жан-Пьер отметила, что и демократы, и республиканцы согласны с важностью гуманитарной помощи Израилю "для прекращения страданий невинных людей в секторе Газа", и это отвечает прямым интересам национальной безопасности Штатов. Также имеется двухпартийное соглашение о том, что "в прямых интересах национальной безопасности помочь Украине".Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля. Украина в этом случае может просто остаться ни с чем.
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Украина.ру
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новости, новости украины, сша, израиль, украина, финансирование, белый дом
Новости, Новости Украины, США, Израиль, Украина, финансирование, Белый дом
Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом
Пресс-секретарь Правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, сообщается на сайте Белого дома
Карин Жан-Пьер назвала политизацией интересов национальной безопасности США предложение республиканцев исключить финансовую помощь Украине. Речь идет об опубликованном в понедельник законопроекте на экстренную помощь Израилю в виде 14,3 млрд долларов. В документе отсутствовала строка финансирования Украины, хотя Байден просил для нее 61,3 млрд долларов.
Республиканцы подчеркивали в своем предложении, что деньги для Израиля найти согласны, но в этом случае необходимо сократить расходы Службы внутренних доходов (IRS) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.
"Это провал", - заявила пресс-секретарь посольства.
По ее мнению требование "компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины", может повлечь разрушение двухпартийного принципа, а значит угрожает и "нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы".
Жан-Пьер отметила, что и демократы, и республиканцы согласны с важностью гуманитарной помощи Израилю "для прекращения страданий невинных людей в секторе Газа", и это отвечает прямым интересам национальной безопасности Штатов. Также имеется двухпартийное соглашение о том, что "в прямых интересах национальной безопасности помочь Украине".
"Участие в политических играх, которые ставят под угрозу источник финансирования самообороны Израиля – сейчас и в будущем – создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу приверженность одному из наших ближайших союзников. Мы не можем позволить себе поставить под угрозу это обязательство, поскольку Израиль защищает себя от зла, развязанного ХАМАСом", – заявила она.
Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля. Украина в этом случае может просто остаться ни с чем.