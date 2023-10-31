https://ukraina.ru/20231031/1050646045.html

Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом

Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом - 31.10.2023 Украина.ру

Отделение помощи Украине от помощи Израилю угрожает нацбезопасности США - Белый дом

Пресс-секретарь Правительства США Карин Жан-Пьер раскритиковала предложения республиканцев об прекращении финансовой помощи Украине, сообщается на сайте Белого дома

2023-10-31T15:41

2023-10-31T15:41

2023-10-31T15:41

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Карин Жан-Пьер назвала политизацией интересов национальной безопасности США предложение республиканцев исключить финансовую помощь Украине. Речь идет об опубликованном в понедельник законопроекте на экстренную помощь Израилю в виде 14,3 млрд долларов. В документе отсутствовала строка финансирования Украины, хотя Байден просил для нее 61,3 млрд долларов. Республиканцы подчеркивали в своем предложении, что деньги для Израиля найти согласны, но в этом случае необходимо сократить расходы Службы внутренних доходов (IRS) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков."Это провал", - заявила пресс-секретарь посольства. По ее мнению требование "компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины", может повлечь разрушение двухпартийного принципа, а значит угрожает и "нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы".Жан-Пьер отметила, что и демократы, и республиканцы согласны с важностью гуманитарной помощи Израилю "для прекращения страданий невинных людей в секторе Газа", и это отвечает прямым интересам национальной безопасности Штатов. Также имеется двухпартийное соглашение о том, что "в прямых интересах национальной безопасности помочь Украине".Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля. Украина в этом случае может просто остаться ни с чем.

https://ukraina.ru/20231031/1050636064.html

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новости, новости украины, сша, израиль, украина, финансирование, белый дом