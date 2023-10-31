https://ukraina.ru/20231031/1050645798.html

США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

США контактируют с руководством ХАМАС через Катар - 31.10.2023 Украина.ру

США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

Контакты с руководством движения ХАМАС Соединенные Штаты Америки поддерживают через Катар. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Дохе.

2023-10-31T15:26

2023-10-31T15:26

2023-10-31T15:47

новости

сша

хамас

катар

палестино-израильский конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040954213_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_07dd2eb46d67bb4a7c3ca3fe7554b905.jpg

"США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар", — процитировало агентство слова своего собеседника.При этом источник не привел каких-либо подробностей.Как сообщало издание Украина.ру, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби убедительно попросил Иран сдерживаться на фоне риска возрастания конфликт. Он сказал, что США намерены защищать свои войска и объекты.США выступают против прекращения огня с секторе Газа, поскольку это "будет выгодно ХАМАС", таке добавил он.

https://ukraina.ru/20231031/1050633099.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, хамас, катар, палестино-израильский конфликт