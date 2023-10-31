США контактируют с руководством ХАМАС через Катар - 31.10.2023 Украина.ру
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США контактируют с руководством ХАМАС через Катар
США контактируют с руководством ХАМАС через Катар - 31.10.2023 Украина.ру
США контактируют с руководством ХАМАС через Катар
Контакты с руководством движения ХАМАС Соединенные Штаты Америки поддерживают через Катар. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Дохе.
2023-10-31T15:26
2023-10-31T15:47
новости
сша
хамас
катар
палестино-израильский конфликт
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"США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар", — процитировало агентство слова своего собеседника.При этом источник не привел каких-либо подробностей.Как сообщало издание Украина.ру, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби убедительно попросил Иран сдерживаться на фоне риска возрастания конфликт. Он сказал, что США намерены защищать свои войска и объекты.США выступают против прекращения огня с секторе Газа, поскольку это "будет выгодно ХАМАС", таке добавил он.
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новости, сша, хамас, катар, палестино-израильский конфликт
Новости, США, ХАМАС, Катар, Палестино-израильский конфликт

США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

15:26 31.10.2023 (обновлено: 15:47 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСША, флаг, лгбт
США, флаг, лгбт - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
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Контакты с руководством движения ХАМАС Соединенные Штаты Америки поддерживают через Катар. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Дохе.
"США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар", — процитировало агентство слова своего собеседника.
При этом источник не привел каких-либо подробностей.
Как сообщало издание Украина.ру, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби убедительно попросил Иран сдерживаться на фоне риска возрастания конфликт. Он сказал, что США намерены защищать свои войска и объекты.
США выступают против прекращения огня с секторе Газа, поскольку это "будет выгодно ХАМАС", таке добавил он.
Акции в центре Тель-Авива за прекращение огня и освобождение заложников - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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