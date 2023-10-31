Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев - 31.10.2023 Украина.ру
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Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев
Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев - 31.10.2023 Украина.ру
Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев разобрал ситуацию на различных направлениях фронта, в частности на наиболее горячем сейчас Авдеевском, а также обозначил краткосрочные и глобальные приоритеты сил РФ в зоне СВО
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:29
видео
сергей полетаев
фронт
авдеевка
угледар
артёмовск (бахмут)
днр
лнр
новые регионы
новороссия
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0:23 – Задача минимум для России на фронте; 6:26 – Ситуация в Авдеевке; 12:02 – Необходимость массового штурма; 15:23 – Купянск, Красный лиман, новые пути; 17:04 – Запорожское направление; 18:50 – Херсонское направление; 22:29 – Приоритетные цели всей операции РФ.
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видео, сергей полетаев , фронт, авдеевка, угледар, артёмовск (бахмут), днр, лнр, новые регионы, новороссия, запорожье, херсон, артиллерия, дроны, прорыв, киев, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сво, спецоперация, видео
Видео, Сергей Полетаев , фронт, Авдеевка, Угледар, Артёмовск (Бахмут), ДНР, ЛНР, Новые регионы, Новороссия, Запорожье, Херсон, артиллерия, дроны, прорыв, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, СВО, Спецоперация

Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев

13:29 31.10.2023
 
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Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев разобрал ситуацию на различных направлениях фронта, в частности на наиболее горячем сейчас Авдеевском, а также обозначил краткосрочные и глобальные приоритеты сил РФ в зоне СВО
0:23 – Задача минимум для России на фронте;
6:26 – Ситуация в Авдеевке;
12:02 – Необходимость массового штурма;
15:23 – Купянск, Красный лиман, новые пути;
17:04 – Запорожское направление;
18:50 – Херсонское направление;
22:29 – Приоритетные цели всей операции РФ.
 
ВидеоСергей ПолетаевфронтАвдеевкаУгледарАртёмовск (Бахмут)ДНРЛНРНовые регионыНовороссияЗапорожьеХерсонартиллериядроныпрорывКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСВОСпецоперация
 
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