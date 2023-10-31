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Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев

Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев - 31.10.2023 Украина.ру

Зачем России нужно брать Киев и почему нельзя спешить в Авдеевке – Полетаев

Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев разобрал ситуацию на различных направлениях фронта, в частности на наиболее горячем сейчас Авдеевском, а также обозначил краткосрочные и глобальные приоритеты сил РФ в зоне СВО

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:29

видео

сергей полетаев

фронт

авдеевка

угледар

артёмовск (бахмут)

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лнр

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новороссия

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0:23 – Задача минимум для России на фронте; 6:26 – Ситуация в Авдеевке; 12:02 – Необходимость массового штурма; 15:23 – Купянск, Красный лиман, новые пути; 17:04 – Запорожское направление; 18:50 – Херсонское направление; 22:29 – Приоритетные цели всей операции РФ.

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