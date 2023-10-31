https://ukraina.ru/20231031/1050636543.html

Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович

Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович - 31.10.2023 Украина.ру

Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, кто стоял за беспорядками в аэропорту Махачкалы, а также о судьбе Молдавии и верном пути Казахстана:

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:08

никита мендкович

дагестан

махачкала

ближний восток

израиль

палестина

украина

молдавия

казахстан

россия

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00:43 - Беспорядки в Дагестане; 04:21 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? 07:09 - На кого остаётся Украина? 08:48 - Проблема украинских беженцев в Европе; 10:47 – Молдавская государственность: есть ли будущее? 15:09 - Отношения России и Казахстана.

махачкала

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