https://ukraina.ru/20231031/1050636543.html
Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович
Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович - 31.10.2023 Украина.ру
Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, кто стоял за беспорядками в аэропорту Махачкалы, а также о судьбе Молдавии и верном пути Казахстана:
2023-10-31T11:08
2023-10-31T11:08
2023-10-31T11:08
никита мендкович
дагестан
махачкала
ближний восток
израиль
палестина
украина
молдавия
казахстан
россия
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00:43 - Беспорядки в Дагестане; 04:21 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? 07:09 - На кого остаётся Украина? 08:48 - Проблема украинских беженцев в Европе; 10:47 – Молдавская государственность: есть ли будущее? 15:09 - Отношения России и Казахстана.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
никита мендкович, дагестан, махачкала, ближний восток, израиль, палестина, украина, молдавия, казахстан, россия, европа, видео
Никита Мендкович, Дагестан, Махачкала, Ближний Восток, Израиль, Палестина, Украина, Молдавия, Казахстан, Россия, Европа
Кто стоял за беспорядками в Дагестане, при чём здесь Украина и что будет дальше - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, кто стоял за беспорядками в аэропорту Махачкалы, а также о судьбе Молдавии и верном пути Казахстана:
00:43 - Беспорядки в Дагестане;
04:21 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?
07:09 - На кого остаётся Украина?
08:48 - Проблема украинских беженцев в Европе;
10:47 – Молдавская государственность: есть ли будущее?
15:09 - Отношения России и Казахстана.