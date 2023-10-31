https://ukraina.ru/20231031/1050635886.html
Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ
Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ - 31.10.2023 Украина.ру
Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ
На Западе изначально не ставили на победу Украины, пишет польское издание Onet
2023-10-31T10:46
2023-10-31T10:46
2023-10-31T10:46
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Неудача или отсутствие успеха контрнаступления ВСУ рассматривается в Польше с беспокойством, пишет издание. А иногда даже с опасениями, что это может быть "прелюдией к поражению Украины".В пользу этого говорит и то, что США никогда не выступали за поставку таких систем вооружения или такого их количества, которое могло бы привести к поражению российских войск, отмечает автор.В статье подчеркивается большой вес России в мире, поэтому "мечты отдельных государств о потере Россией лица" противоречат самим основам мировой политики. Это делает вариант безоговорочного поражения Москвы в конфликте на Украине невозможным.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО.Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, польша, зарубежье, контрнаступление, россия
Новости, Украина, Запад, Польша, Зарубежье, контрнаступление, Россия
Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ
На Западе изначально не ставили на победу Украины, пишет польское издание Onet
Неудача или отсутствие успеха контрнаступления ВСУ рассматривается в Польше с беспокойством, пишет издание. А иногда даже с опасениями, что это может быть "прелюдией к поражению Украины".
"Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине. <…> Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне", — говорится
в публикации.
В пользу этого говорит и то, что США никогда не выступали за поставку таких систем вооружения или такого их количества, которое могло бы привести к поражению российских войск, отмечает автор.
В статье подчеркивается большой вес России в мире, поэтому "мечты отдельных государств о потере Россией лица" противоречат самим основам мировой политики. Это делает вариант безоговорочного поражения Москвы в конфликте на Украине невозможным.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО.
Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.
Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.