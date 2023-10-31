https://ukraina.ru/20231031/1050635886.html

Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ

Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ - 31.10.2023 Украина.ру

Запад заинтересован в поражении Украины - СМИ

На Западе изначально не ставили на победу Украины, пишет польское издание Onet

2023-10-31T10:46

2023-10-31T10:46

2023-10-31T10:46

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Неудача или отсутствие успеха контрнаступления ВСУ рассматривается в Польше с беспокойством, пишет издание. А иногда даже с опасениями, что это может быть "прелюдией к поражению Украины".В пользу этого говорит и то, что США никогда не выступали за поставку таких систем вооружения или такого их количества, которое могло бы привести к поражению российских войск, отмечает автор.В статье подчеркивается большой вес России в мире, поэтому "мечты отдельных государств о потере Россией лица" противоречат самим основам мировой политики. Это делает вариант безоговорочного поражения Москвы в конфликте на Украине невозможным.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО.Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

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