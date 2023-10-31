Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности - 31.10.2023 Украина.ру
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Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности
Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности - 31.10.2023 Украина.ру
Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности
Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, обязательного для истребителей пятого поколения, обладающих пониженной радиолокационной заметностью. Об этом со ссылкой на информированный источник 31 октября сообщает РИА Новости
2023-10-31T10:32
2023-10-31T10:42
новости
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вс рф
вкс
су-57
ракеты
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"Для Су-57 разработана новейшая КРБД [крылатая ракета большой дальности] внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", - рассказал собеседник агентства.По его словам, "существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счёт идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".Крылатые ракеты большой дальности авиационного базирования способны поражать цели на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС применятся КРБД с дальностью поражения от 1000 до 6500 километров.Напомним, что согласно концепции истребителей пятого поколения, они должны нести всё своё вооружение только во внутренних отсеках для снижения радиолокационной заметности. Это значительно ограничивает их возможности по мощности и количеству боекомплекта.Ранее о способности российского Су-57 нести не только ракеты "воздух-воздух" гораздо большей дальности, чем другие истребители-невидимки, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности для использования в наземных боевых операциях говорилось в публикации журнала Military Watch. Разнообразие и большая дальность применяемых им ракет "воздух-земля" называется изданием уникальным качеством российского истребителя. В перспективе, отмечают иностранные эксперты, самолёт сможет применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
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новости, россия, вс рф, вкс, су-57, ракеты, впк
Новости, Россия, ВС РФ, ВКС, Су-57, ракеты, ВПК

Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности

10:32 31.10.2023 (обновлено: 10:42 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2019
Подготовка к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, обязательного для истребителей пятого поколения, обладающих пониженной радиолокационной заметностью. Об этом со ссылкой на информированный источник 31 октября сообщает РИА Новости
"Для Су-57 разработана новейшая КРБД [крылатая ракета большой дальности] внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счёт идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".
Крылатые ракеты большой дальности авиационного базирования способны поражать цели на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС применятся КРБД с дальностью поражения от 1000 до 6500 километров.
Напомним, что согласно концепции истребителей пятого поколения, они должны нести всё своё вооружение только во внутренних отсеках для снижения радиолокационной заметности. Это значительно ограничивает их возможности по мощности и количеству боекомплекта.
Ранее о способности российского Су-57 нести не только ракеты "воздух-воздух" гораздо большей дальности, чем другие истребители-невидимки, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности для использования в наземных боевых операциях говорилось в публикации журнала Military Watch. Разнообразие и большая дальность применяемых им ракет "воздух-земля" называется изданием уникальным качеством российского истребителя. В перспективе, отмечают иностранные эксперты, самолёт сможет применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Подготовка к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 07:52
Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military WatchРоссийский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи и дальности поражения своих ракет. Об этом говорится в материале журнала Military Watch
 
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