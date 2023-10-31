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Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы - 31.10.2023 Украина.ру

Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Пресс-секретарь Госдепа США призвал российские власти публично осудить насильственные протесты. Об этом он заявил в ходе брифинга

2023-10-31T10:05

2023-10-31T10:05

2023-10-31T10:05

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Мэтью Миллер не видит оснований для обвинений Украины в организации погромов в Дагестане."Я видел их заявления с обвинением Украины – это абсурд, конечно же. Не могу дать никаких оценок данной ситуации. Видел сообщения о том, что возможны аресты, однако я не осведомлен относительно того, что они планируют предпринять. Скажу, что мы верим в то, что они должны привлечь к ответственности всех виновных" – сказал Миллер.Также он добавил, что российские власти должны публично осудить случившееся.30 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России.

https://ukraina.ru/20231030/1050624885.html

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