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Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы
Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы - 31.10.2023 Украина.ру
Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы
Пресс-секретарь Госдепа США призвал российские власти публично осудить насильственные протесты. Об этом он заявил в ходе брифинга
2023-10-31T10:05
2023-10-31T10:05
2023-10-31T10:05
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Мэтью Миллер не видит оснований для обвинений Украины в организации погромов в Дагестане."Я видел их заявления с обвинением Украины – это абсурд, конечно же. Не могу дать никаких оценок данной ситуации. Видел сообщения о том, что возможны аресты, однако я не осведомлен относительно того, что они планируют предпринять. Скажу, что мы верим в то, что они должны привлечь к ответственности всех виновных" – сказал Миллер.Также он добавил, что российские власти должны публично осудить случившееся.30 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России.
https://ukraina.ru/20231030/1050624885.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, сша, дагестан, аэропорт, махачкала
Новости, Новости Украины, США, Дагестан, аэропорт, Махачкала
Миллер: Абсурд – обвинять Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы
Пресс-секретарь Госдепа США призвал российские власти публично осудить насильственные протесты. Об этом он заявил в ходе брифинга
Мэтью Миллер не видит оснований для обвинений Украины в организации погромов в Дагестане.
"Я видел их заявления с обвинением Украины – это абсурд, конечно же. Не могу дать никаких оценок данной ситуации. Видел сообщения о том, что возможны аресты, однако я не осведомлен относительно того, что они планируют предпринять. Скажу, что мы верим в то, что они должны привлечь к ответственности всех виновных" – сказал Миллер.
Также он добавил, что российские власти должны публично осудить случившееся.
30 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России.