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США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю

США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю - 31.10.2023 Украина.ру

США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю

Киев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского

2023-10-31T01:38

2023-10-31T01:38

2023-10-31T01:38

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Накануне делегация конгресса США посетила Украину и обсудила с президентом Владимиром Зеленским и его командой первоочередные нужды Вооружённых сил Украины. Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи". Как добавил представитель конгресса, Украине уже давно следовало стать более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов. Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, киев, вашингтон, сша, конгресс сша, военная помощь