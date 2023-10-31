США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю - 31.10.2023 Украина.ру
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США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю - 31.10.2023 Украина.ру
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю
Киев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
2023-10-31T01:38
2023-10-31T01:38
новости
украина
владимир зеленский
киев
вашингтон
сша
конгресс сша
военная помощь
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Накануне делегация конгресса США посетила Украину и обсудила с президентом Владимиром Зеленским и его командой первоочередные нужды Вооружённых сил Украины. Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи". Как добавил представитель конгресса, Украине уже давно следовало стать более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов. Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, киев, вашингтон, сша, конгресс сша, военная помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вашингтон, США, Конгресс США, военная помощь

США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю

01:38 31.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
Накануне делегация конгресса США посетила Украину и обсудила с президентом Владимиром Зеленским и его командой первоочередные нужды Вооружённых сил Украины.
Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи".

"Нужны любые аргументы (прим. ред. – с украинской стороны) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт. Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны," – подчеркнул демократ.

Как добавил представитель конгресса, Украине уже давно следовало стать более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.
Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВашингтонСШАКонгресс СШАвоенная помощь
 
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