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США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю - 31.10.2023 Украина.ру
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю
Киев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
2023-10-31T01:38
2023-10-31T01:38
2023-10-31T01:38
новости
украина
владимир зеленский
киев
вашингтон
сша
конгресс сша
военная помощь
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Накануне делегация конгресса США посетила Украину и обсудила с президентом Владимиром Зеленским и его командой первоочередные нужды Вооружённых сил Украины. Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи". Как добавил представитель конгресса, Украине уже давно следовало стать более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов. Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, киев, вашингтон, сша, конгресс сша, военная помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вашингтон, США, Конгресс США, военная помощь
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас Израилю
Киев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
Накануне делегация конгресса США посетила Украину и обсудила с президентом Владимиром Зеленским и его командой первоочередные нужды Вооружённых сил Украины.
Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи".
"Нужны любые аргументы (прим. ред. – с украинской стороны) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт. Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны," – подчеркнул демократ.
Как добавил представитель конгресса, Украине уже давно следовало стать более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.
Ранее журнал Time сообщал
, что президент Украины Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.