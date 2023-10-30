https://ukraina.ru/20231030/1050622744.html

Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time

Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time - 30.10.2023 Украина.ру

Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time

Потеря интереса к украинскому конфликту на Западе разозлила лидера страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в новой статье журнала Time

2023-10-30T19:17

2023-10-30T19:17

2023-10-30T19:17

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запад

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Утверждается, что такие эмоции Зеленского напрямую связаны с угасанием интереса к Украине, и как следствие – ослаблению международной поддержки. Вместе с тем, глава киевского режима чувствует себя преданным западными союзникам, говорится в статье. Ранее издание Guardian писало, что Запад перестанет помогать Украине из-за надвигающихся гуманитарного и миграционного кризисов. До этого президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, сво, спецоперация, запад