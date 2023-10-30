https://ukraina.ru/20231030/1050622744.html
Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time
Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time - 30.10.2023 Украина.ру
Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time
Потеря интереса к украинскому конфликту на Западе разозлила лидера страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в новой статье журнала Time
2023-10-30T19:17
2023-10-30T19:17
2023-10-30T19:17
новости
украина
владимир зеленский
военная помощь
сво
спецоперация
запад
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Утверждается, что такие эмоции Зеленского напрямую связаны с угасанием интереса к Украине, и как следствие – ослаблению международной поддержки. Вместе с тем, глава киевского режима чувствует себя преданным западными союзникам, говорится в статье. Ранее издание Guardian писало, что Запад перестанет помогать Украине из-за надвигающихся гуманитарного и миграционного кризисов. До этого президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, сво, спецоперация, запад
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, СВО, Спецоперация, Запад
Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине – Time
Потеря интереса к украинскому конфликту на Западе разозлила лидера страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в новой статье журнала Time
"В Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой", – пишет автор статьи о настроениях украинского лидера после поездки в Вашингтон.
Утверждается, что такие эмоции Зеленского напрямую связаны с угасанием интереса к Украине, и как следствие – ослаблению международной поддержки. Вместе с тем, глава киевского режима чувствует себя преданным западными союзникам, говорится в статье.
"Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. <…> Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит", — приводятся в материале слова человека, приближенного к главе киевского режима.
Ранее издание Guardian писало
, что Запад перестанет помогать Украине из-за надвигающихся гуманитарного и миграционного кризисов.
До этого президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.