Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico - 22.10.2026 Украина.ру
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Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico
Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico - 22.10.2026 Украина.ру
Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico
Украинское руководство выражает серьезное беспокойство из-за медленной скорости процесса евроинтеграции и настаивает на форсировании переговоров, сообщает Politico
2026-10-22T09:00
2026-10-22T09:28
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В Киеве опасаются, что запланированные на следующий год выборы в ключевых европейских государствах сильно усложнят принятие дальнейших решений по расширению союза.Заместитель премьера Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов призвал европейских партнеров открыть все оставшиеся переговорные блоки до конца нынешнего года, назвав последующий политический период чрезвычайно трудным с политической точки зрения. Украинская сторона рассчитывает добиться этого решения на министерской встрече стран ЕС, которая намечена на 15 декабря. По мнению Ченцова, текущие графики Еврокомиссии недостаточно учитывают те успехи, которых Киев уже якобы добился в реализации внутренних реформ.В самом Брюсселе к этому недовольству отнеслись подчеркнуто прохладно и связывать себя какими-либо обязательствами не стали. Официальный представитель Евросоюза в комментарии изданию подчеркнул, что европейские структуры не готовы озвучивать конкретные сроки окончания технических переговоров о вступлении. В ЕС резюмировали, что весь процесс будет зависеть исключительно от темпов проведения реформ в странах-кандидатах.О препятствиях на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, брюссель, роберт фицо, ес, еврокомиссия
Новости, Киев, Украина, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, Еврокомиссия

Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico

09:00 22.10.2026 (обновлено: 09:28 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украинское руководство выражает серьезное беспокойство из-за медленной скорости процесса евроинтеграции и настаивает на форсировании переговоров, сообщает Politico
В Киеве опасаются, что запланированные на следующий год выборы в ключевых европейских государствах сильно усложнят принятие дальнейших решений по расширению союза.
Заместитель премьера Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов призвал европейских партнеров открыть все оставшиеся переговорные блоки до конца нынешнего года, назвав последующий политический период чрезвычайно трудным с политической точки зрения. Украинская сторона рассчитывает добиться этого решения на министерской встрече стран ЕС, которая намечена на 15 декабря. По мнению Ченцова, текущие графики Еврокомиссии недостаточно учитывают те успехи, которых Киев уже якобы добился в реализации внутренних реформ.
В самом Брюсселе к этому недовольству отнеслись подчеркнуто прохладно и связывать себя какими-либо обязательствами не стали. Официальный представитель Евросоюза в комментарии изданию подчеркнул, что европейские структуры не готовы озвучивать конкретные сроки окончания технических переговоров о вступлении.
В ЕС резюмировали, что весь процесс будет зависеть исключительно от темпов проведения реформ в странах-кандидатах.
О препятствиях на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.
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