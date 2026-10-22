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Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico

Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico - 22.10.2026 Украина.ру

Киев торопится проскочить в ЕС до выборов, но Брюссель тянет время - Politico

Украинское руководство выражает серьезное беспокойство из-за медленной скорости процесса евроинтеграции и настаивает на форсировании переговоров, сообщает Politico

2026-10-22T09:00

2026-10-22T09:00

2026-10-22T09:28

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В Киеве опасаются, что запланированные на следующий год выборы в ключевых европейских государствах сильно усложнят принятие дальнейших решений по расширению союза.Заместитель премьера Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов призвал европейских партнеров открыть все оставшиеся переговорные блоки до конца нынешнего года, назвав последующий политический период чрезвычайно трудным с политической точки зрения. Украинская сторона рассчитывает добиться этого решения на министерской встрече стран ЕС, которая намечена на 15 декабря. По мнению Ченцова, текущие графики Еврокомиссии недостаточно учитывают те успехи, которых Киев уже якобы добился в реализации внутренних реформ.В самом Брюсселе к этому недовольству отнеслись подчеркнуто прохладно и связывать себя какими-либо обязательствами не стали. Официальный представитель Евросоюза в комментарии изданию подчеркнул, что европейские структуры не готовы озвучивать конкретные сроки окончания технических переговоров о вступлении. В ЕС резюмировали, что весь процесс будет зависеть исключительно от темпов проведения реформ в странах-кандидатах.О препятствиях на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.

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