Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
13:28 28.10.2023 (обновлено: 13:58 28.10.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил колонну автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом 28 октября рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна"
"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - отметил "Струна".
По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи беспилотников.
"Василек" предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель", - сказал замкомандира.
Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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