Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром - 28.10.2023 Украина.ру
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Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром - 28.10.2023 Украина.ру
Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил колонну автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом 28 октября рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна"
2023-10-28T13:28
2023-10-28T13:58
соледар
миномет
добровольцы
новости
всу
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"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - отметил "Струна".По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи беспилотников.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ukraina.ru/20231003/1049839238.html
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соледар, миномет, добровольцы, новости, всу
Соледар, миномет, добровольцы, Новости, ВСУ

Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром

13:28 28.10.2023 (обновлено: 13:58 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил колонну автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом 28 октября рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна"
"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - отметил "Струна".
По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи беспилотников.

"Василек" предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель", - сказал замкомандира.

Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 06:30
Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по СоледаруСейчас противник накапливает определенные силы в районе Северска и тут многое будет зависеть от работы разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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