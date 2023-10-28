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Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром

Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром - 28.10.2023 Украина.ру

Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром

Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил колонну автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом 28 октября рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна"

2023-10-28T13:28

2023-10-28T13:28

2023-10-28T13:58

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"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - отметил "Струна".По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи беспилотников.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ukraina.ru/20231003/1049839238.html

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соледар, миномет, добровольцы, новости, всу