https://ukraina.ru/20231028/1050572406.html
Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке - 28.10.2023 Украина.ру
Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности, а не только о нанесении России поражения на Украине. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Белта
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:42
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запад
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"Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке... Конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести России стратегическое положение на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности. Тем более что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Лавров.Если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов, им "давно надо было стимулировать тем самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН", добавил министр.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения.
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новости, сергей лавров, запад, зарубежье, израиль
Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
12:12 28.10.2023 (обновлено: 12:42 28.10.2023)
Обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности, а не только о нанесении России поражения на Украине. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Белта
"Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке... Конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести России стратегическое положение на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности. Тем более что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Лавров.
Если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов, им "давно надо было стимулировать тем самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН", добавил министр.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения.