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Министры обороны США и Украины обсудили СВО

Министры обороны США и Украины обсудили СВО - 28.10.2023 Украина.ру

Министры обороны США и Украины обсудили СВО

В ходе состоявшихся 27 октября телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы военной помощи постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:12

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Министры обороны США и Украины обсудили также повестку следующей встречи контактной группы по оказанию военной помощи ВСУ. Граппа известна как "Рамштайн" - по одноименному месту первых встреч на авиабазе США в Германии.В сообщении Пентагона сказано, что "Остин и министр Умеров также обсудили последние события на Украине". Министры пообещали "поддерживать тесный контакт".Накануне, 26 октября Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на $150 млн. В неё вошли боеприпасы к стрелковому оружию, ракеты, приборы ночного видения и зимнее снаряжение, переносные противотанковые и ракетные комплексы ("Джавелин", "Стингер"), "вспомогательное оборудование". В новой партии нет техники.

https://ukraina.ru/20231027/1050561355.html

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новости, сша, рустем умеров, ллойд остин, пентагон, украина, военная помощь, военная техника, боеприпасы, рамштайн, минобороны украины, сво