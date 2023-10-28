Министры обороны США и Украины обсудили СВО - 28.10.2023 Украина.ру
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Министры обороны США и Украины обсудили СВО
Министры обороны США и Украины обсудили СВО - 28.10.2023 Украина.ру
Министры обороны США и Украины обсудили СВО
В ходе состоявшихся 27 октября телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы военной помощи постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:12
новости
сша
рустем умеров
ллойд остин
пентагон
украина
военная помощь
военная техника
боеприпасы
рамштайн
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Министры обороны США и Украины обсудили также повестку следующей встречи контактной группы по оказанию военной помощи ВСУ. Граппа известна как "Рамштайн" - по одноименному месту первых встреч на авиабазе США в Германии.В сообщении Пентагона сказано, что "Остин и министр Умеров также обсудили последние события на Украине". Министры пообещали "поддерживать тесный контакт".Накануне, 26 октября Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на $150 млн. В неё вошли боеприпасы к стрелковому оружию, ракеты, приборы ночного видения и зимнее снаряжение, переносные противотанковые и ракетные комплексы ("Джавелин", "Стингер"), "вспомогательное оборудование". В новой партии нет техники.
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новости, сша, рустем умеров, ллойд остин, пентагон, украина, военная помощь, военная техника, боеприпасы, рамштайн, минобороны украины, сво
Новости, США, Рустем Умеров, Ллойд Остин, Пентагон, Украина, военная помощь, военная техника, боеприпасы, Рамштайн, Минобороны Украины, СВО

Министры обороны США и Украины обсудили СВО

12:12 28.10.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP / Michael Probst
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В ходе состоявшихся 27 октября телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы военной помощи постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Министры обороны США и Украины обсудили также повестку следующей встречи контактной группы по оказанию военной помощи ВСУ. Граппа известна как "Рамштайн" - по одноименному месту первых встреч на авиабазе США в Германии.
В сообщении Пентагона сказано, что "Остин и министр Умеров также обсудили последние события на Украине". Министры пообещали "поддерживать тесный контакт".
Накануне, 26 октября Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на $150 млн. В неё вошли боеприпасы к стрелковому оружию, ракеты, приборы ночного видения и зимнее снаряжение, переносные противотанковые и ракетные комплексы ("Джавелин", "Стингер"), "вспомогательное оборудование". В новой партии нет техники.
Александр Лукашенко
Вчера, 19:44
Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"Израиль как ядерная страна может применить своё ядерное оружие в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
НовостиСШАРустем УмеровЛлойд ОстинПентагонУкраинавоенная помощьвоенная техникабоеприпасыРамштайнМинобороны УкраиныСВО
 
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