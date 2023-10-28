https://ukraina.ru/20231028/1050571988.html
Министры обороны США и Украины обсудили СВО
Министры обороны США и Украины обсудили СВО - 28.10.2023 Украина.ру
Министры обороны США и Украины обсудили СВО
В ходе состоявшихся 27 октября телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы военной помощи постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:12
2023-10-28T12:12
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ллойд остин
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военная помощь
военная техника
боеприпасы
рамштайн
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Министры обороны США и Украины обсудили также повестку следующей встречи контактной группы по оказанию военной помощи ВСУ. Граппа известна как "Рамштайн" - по одноименному месту первых встреч на авиабазе США в Германии.В сообщении Пентагона сказано, что "Остин и министр Умеров также обсудили последние события на Украине". Министры пообещали "поддерживать тесный контакт".Накануне, 26 октября Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на $150 млн. В неё вошли боеприпасы к стрелковому оружию, ракеты, приборы ночного видения и зимнее снаряжение, переносные противотанковые и ракетные комплексы ("Джавелин", "Стингер"), "вспомогательное оборудование". В новой партии нет техники.
https://ukraina.ru/20231027/1050561355.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, рустем умеров, ллойд остин, пентагон, украина, военная помощь, военная техника, боеприпасы, рамштайн, минобороны украины, сво
Новости, США, Рустем Умеров, Ллойд Остин, Пентагон, Украина, военная помощь, военная техника, боеприпасы, Рамштайн, Минобороны Украины, СВО
Министры обороны США и Украины обсудили СВО
В ходе состоявшихся 27 октября телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы военной помощи постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.